Софтболистки из Мексики выбросили свою олимпийскую форму в мусор
По данным журналистов, вместо формы девушки забрали с собой «сувениры» из Олимпийской деревни.
По данным журналистов, вместо формы девушки забрали с собой «сувениры» из Олимпийской деревни.
27 июля женская сборная Мексики по софтболу проиграла соперницам из Канады и уступила бронзовую медаль. Закончив соревнования, девушки вернулись домой, но
В своем посте Брианда отметила, что все мексиканские спортсмены жаждут носить форму с достоинством, а то, что сделали ее соотечественницы — просто вандализм.
Публикация быстро стала вирусной, и к расследованию инцидента подключились журналисты. Издание ESPN Mexico сообщило, что в мусоре, оставленном софтболистками, также были найдены около 10 дополнительных комплектов формы, включая одежду с церемонии открытия, кроссовки и пару чемоданов. По одной из версий, спортсменки таким образом хотели выразить протест против плохой организации игр с мексиканской стороны и своего поражения.
Однако президент Олимпийского комитета Мексики Карлос Падилья в комментарии изданию сказал, что вместо своей спортивной формы спортсменки взяли с собой в качестве «сувениров» постельные принадлежности и другие предметы из Олимпийской деревни.
После разгоревшегося скандала, одна из участниц сборной по софтболу Анисса Уртез в своем аккаунте в Instagram опубликовала пост, в котором извинилась за инцидент от лица всей команды. Она объяснила, что своим поступком девушки не хотели никого обидеть.
«У нас не было намерения проявлять неуважение к нашей стране или нашему флагу. Мы не хотели обесценить значимость участия в Олимпийских играх. Мы забрали домой всю нашу игровую форму, вышитую одежду и снаряжение для софтбола — все, что мы могли вместить в один чемодан по мере необходимости», — написала Уртез.
Кстати, позже за спортсменок вступился президент федерации софтбола Мексики Роландо Герреро. Комментируя скандал, он отметил, что поддерживает версию девушек об ограниченном объеме багажа: «Команда по софтболу должна упаковать 33 биты, оборудование для ловли, игровое снаряжение, три формы, тренировочную одежду и пару перчаток».
Он добавил, что федерация софтбола не будет проводить никаких расследований по этому поводу или подвергать спортсменок наказаниям или штрафам.