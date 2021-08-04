Олимпийская чемпионка по BMX собрала деньги на участие в Играх с помощью краудфандинга
Велогонщице пришлось самой собирать деньги на тренировки, снаряжение и поездку.
Велогонщице пришлось самой собирать деньги на тренировки, снаряжение и поездку.
22-летняя британская велогонщица Бетани Шривер 30 июля завоевала олимпийское золото в гонках на BMX, преодолев дистанцию за 44,3 секунды.
Как оказалось, этого результата могло и не быть, если бы Бетани не взяла подготовку к Олимпиаде в свои руки. Дело в том, что после Олимпиады 2016 года британское правительство прекратило финансирование женской команды велогонщиц, а потому в 2019 году Шривер сама организовала сбор средств на свое участие в Олимпиаде на краудфандинговой платформе.
Бетани очень хотела попасть на Олимпиаду в Токио, но в то время она работала помощником учителя в детском саду и самостоятельно собрать такую сумму не могла. Как подсчитала спортсменка, на тренировки, сборы и участие ей требовалась сумма в 50 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше пяти миллионов рублей). А потому девушка обратилась за помощью к неравнодушным людям.
За два года спортсменка
В итоге спортсменка прошла все необходимые этапы подготовки и не просто поучаствовала в Олимпиаде, но и принесла Великобритании золотую медаль.