Японский борец извинился за серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

25-летний борец греко-римского стиля Кэнъитиро Фумита из Японии на Олимпийских играх в Токио показал отличный результат и добыл для страны серебряную медаль. Но вместо того, чтобы радоваться второму месту, спортсмен расплакался и принялся извиняться на камеру.

После награждения, комментируя свой результат, Фумита не смог сдержать слез разочарования. «Я получил этот позорный результат. Мне правда очень жаль», — сказал спортсмен на камеру.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/o0r7swmGOyY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как пишет издание The New York Times, извинения за любой результат, который не соответствует первому месту, — довольно распространенная практика для японцев. Причем, это касается не только спортсменов, но и всех остальных жителей страны.