Японский борец извинился за серебряную медаль на Олимпиаде в Токио
Свой результат он назвал «позорным».
Свой результат он назвал «позорным».
25-летний борец
После награждения, комментируя свой результат, Фумита не смог сдержать слез разочарования. «Я получил этот позорный результат. Мне правда очень жаль», — сказал спортсмен на камеру.
Как пишет издание The New York Times, извинения за любой результат, который не соответствует первому месту, — довольно распространенная практика для японцев. Причем, это касается не только спортсменов, но и всех остальных жителей страны.
Комментируя «победную» речь борца, представитель профсоюзов игроков в Японии Такуя Ямазаки отметил, что извинения являются обязательной частью в речи «проигравшего» спортсмена, а без этих слов олимпийца может ждать критика от местных СМИ. Так что публичной бурной радости от серебряной или бронзовой медали от японцев точно ждать не стоит.