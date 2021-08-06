США отомстят Франции за поражение в группе: прогноз на баскетбольный финал Олимпиады
Следим за решающей игрой.
Следим за решающей игрой.
США в финале Олимпиады по баскетболу встретятся со своим главным обидчиком последних лет. Французы сначала обыграли американцев на ЧМ-2019, а затем сделали это с более звездной
Францию не особо ждали в финале. Да, Гобер и Ко стали первыми в группе, разобрались с Италией в четвертьфинале, но уже дальше их ждала Словения с суперзвездным Дончичем. Французы не были фаворитами, однако их защита снова сработала как надо. Дончичу дали набрать всего 16 очков и вынудили Луку раздавать передачи (это у него получилось очень хорошо — 18 ассистов). Батюм и Гобер перекрыли путь к кольцу: по 4 блокшота у каждого — особенно эффектным получился последний, когда за секунды до финальной сирены Батюм накрыл Препелича. Как итог — победа Франции 90:89.
Нет сомнений, что Попович и Керр найдут решение против защиты французов. Да и обыграть одну и ту же команду дважды по ходу турнира — это большая редкость. Тем более когда речь о мотивированных звездах НБА. Фурнье в первом матче набрал 28 очков, в этот раз против него будет защищаться новоиспеченный чемпион НБА Холидэй. В атаке первую роль отдадут Дюрэнту, при этом ему всегда могут помочь Лиллард, Букер и Тейтум. Да и вообще состав у американцев глубже. В финале НБА многие будут ставить на США, и против этого сложно
Андрей Санталов