Разгрому быть: прогноз на матч чемпионата мира Великобритания — Россия сегодня

За первый матч сборной России на чемпионате мира было тревожно — все-таки в соперниках очень крепкие по составу чехи. Но оказалось, что команда Брагина чувствует себя спокойно даже с таким соперником. Россия все время выходила вперед в счете, хоть и позволяла потом его сравнивать, последнее слово осталось за Григоренко. Единственный минус — травма Окулова. Форвард ЦСКА точно пропустит сегодняшний матч, связки с Шалуновым теперь не будет. Зато свой шанс получил лучший бомбардир Кубка Гагарина Толчинский.

Великобритания — слабейшая команда нашей группы. Ей точно грозил бы вылет, но в этом году никто не покинет высший дивизион. Главной новостью перед ЧМ для британцев стала история с главным тренером, который отказался ехать на турнир из-за того, что долго не видел свою семью. Два года назад на чемпионате мира Великобритания пропустила 41 шайбу в 7 матчах, но удивительным образом заняла предпоследнее место в группе: была сенсационная победа над Францией. В этот раз разгромов британцам тоже не избежать. В БК Winline на победу России с форой — 6,5 дают коэффициент 1,79.



Андрей Санталов