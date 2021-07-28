На Олимпиаде в Токио нашли двойника Леди Гаги (фото)
Спортсменка из Иордании привлекла внимание своим невероятным сходством со звездой.
Спортсменка из Иордании привлекла внимание своим невероятным сходством со звездой.
Поклонники американской певицы и актрисы Леди Гаги сделали неожиданное открытие. На соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх в Токио они заметили двойника своего кумира.
Фото девушки в хиджабе, выступающей за Иорданию, моментально стали вирусными в соцсетях. На снимках действительно можно заметить поразительное сходство между спортсменкой и американской звездой.
Двойником Леди Гаги оказалась 26-летняя Джулиана
Кстати,