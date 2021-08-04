46-летний скейтбордист из ЮАР поехал на Олимпиаду, чтобы впечатлить маму
Мужчина признался, что никогда в жизни не работал, и мама не одобряла его увлечение скейтбордом.
Мужчина признался, что никогда в жизни не работал, и мама не одобряла его увлечение скейтбордом.
46-летний скейтбордист Даллас Оберхользер на летней Олимпиаде в Токио представляет ЮАР. Мужчина, который вдвое старше практически всех своих соперников, конкуренции не боится, ведь он приехал на Игры вовсе не за медалью, а с целью хорошо провести время и порадовать маму.
В интервью изданию Indian Express Оберхользер рассказал, что всю свою жизнь он посвятил любимому делу: «У меня никогда не было настоящей работы. Я никогда не устраивался на нее. Всю свою жизнь я просто катаюсь на скейтборде».
Спортсмен отметил, что его маму такой стиль жизни всегда расстраивал, а потому Олимпиада стала для него отличным шансом доказать маме, что она зря за него беспокоилась.
Оберхользер отметил, что в ЮАР он лучший скейтер и именно поэтому его отобрали для участия в соревнованиях. Однако сам он за медали бороться не намерен. Спортсмен отметил, что приехал в Токио «бесплатно попутешествовать и покататься на лучшей площадке в его жизни».
Отметим, что Оберхользер также прославился в своей стране
Кстати, Оберхользер не самый старший участник Олимпиады. 5 августа он будет соревноваться, в числе прочих, с датчанином Руне Глифбергом, который старше его на восемь месяцев.