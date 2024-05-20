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16:13 (мск), источник: Sportmail.ru

События недели. Гонка за «Динамо», Станкович в «Спартаке», триумф Усика

Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

«Краснодар» и «Зенит» не остали от «Динамо»

Все претенденты на победу в чемпионате России выиграли свои матчи. «Динамо» разгромило «Крылья Советов» (4:1), а «Краснодар» на последних минутах вырвал победу в матче с «Сочи» (3:2). В последнем туре москвичи на выезде играют с «быками» и в случае победы или даже ничьей станут чемпионами страны впервые с 1976 года.

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«Зенит» уверенно переиграл «Ахмат» (5:1), а колумбийский нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра первым в XXI веке забил 5 мячей в одном матче чемпионата России, повторив достижения Олега Веретенникова и Виктора Панченко. Петербуржцам, чтобы в шестой раз подряд стать чемпионами, необходимо в 30-м туре побеждать «Ростов» и надеяться на победу «Краснодара» над «Динамо».

Источник: ФК "Спартак"

У «Спартака» новый тренер, а у «Сочи» — прежний

«Сочи» вылетел из РПЛ, но Роберт Морено продолжит работу с командой. Стало известно имя нового главного тренера «Спартака» — с нового сезона красно-белых возглавит серб Деян Станкович. «Спартак» объявил об уходе Георгия Джикии по окончании сезона. Также на неделе поступили новости из ОАЭ — Квинси Промес был освобожден из-под стражи.

Источник: Reuters

«Сити» защитил чемпионский титул в Англии

«Манчестер Сити» в рекордный четвертый раз подряд выиграл чемпионат Англии, победив в последнем туре лондонский «Вест Хэм» со счетом 3:1. «Арсенал» снова финишировал вторым. «Челси» и «Тоттенхэм» вышли в еврокубки. «Манчестер Юнайтед» показал худший результат в таблице АПЛ по итогам сезона, завершив сезон на 8-м месте. «Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» покидают Премьер-лигу. Им на смену придут «Лестер», «Ипсвич» и победитель финала стыковых матчей «Лидс» — «Саутгемптон». Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» стал лучшим бомбардиром сезона с 27 голами.

Источник: Reuters

«Байер» оформил сезон без поражений в Германии

«Байер» вновь не проиграл, продлив серию до 51 матча, — впервые в истории Бундеслиги команда провела сезон без единого поражения. «Бавария» проиграла «Хоффенхайму» и уступила второе место «Штутгарту» — третье место мюнхенцев стало худшим результатом команды в Бундеслиге с 2011-го года. «Кельн» и «Дармштадт» потеряли место в Бундеслиге. В следующем сезоне в главной немецкой лиге сыграют «Санкт-Паули» и «Хольштайн» (Киль). «Бохум» и «Фортуна» выяснят, кому из них быть в высшем дивизионе, в переходных матчах. Англичанин Харри Кейн с 36 мячами — лучший бомбардир сезона, но опять остался без трофеев и даже не сыграет в матче за Суперкубок Германии.

Источник: ФК «Гавр»

Кузяев не вылетел во Франции

Состоялся заключительный тур и в чемпионате Франции. Благодаря тому что «Лилль» потерял очки в матче с «Ниццей» (2:2), «Брест» впервые в истории вышел в Лигу чемпионов, а ведь перед началом сезона представители Бретани считались кандидатом на вылет. «ПСЖ» и «Монако» заранее обеспечили себе участие в самом престижном еврокубковом турнире. «Гавр» Далера Кузяева уступил «Марселю», но сохранил прописку в следующем сезоне Лиги 1. Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в шестой раз подряд — 27 мячей.

Источник: Reuters

Норвежец забил четыре «Реалу»

«Реал» упустил победу в матче над «Вильярреалом», ведя по ходу матча со счетом 4:1. Норвежец Александр Серлот в этой игре оформил покер и перед последнем туром на два мяча опережает украинца Артема Довбика из «Жироны» в гонке бомбардиров. «Барселона» дома разгромила «Райо Вальекано» (3:0), за тур до окончания сезона Ла Лиги обеспечив себе второе место и участие в Суперкубке Испании. «Жирона» в гостях обыграла «Валенсию» со счетом 3:1 и получит первые в истории команды бронзовые медали чемпионата Испании. Определились все участники еврокубков от Испании, а также все команды, которые вылетят в Сегунду по итогам сезона — «Кадис», «Гранада» и «Альмерия».

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Канадцы чуть не опозорились с Австрией

В Чехии проходит мировое первенство. Сборная Канады одержала победы во всех матчах. Наибольшие проблемы «кленовым листьям» доставила Австрия, отыгравшись по ходу матча со счета 1:6 и переведя встречу в овертайм. Также австрийцы сенсационно переиграли финнов. Команде Юкки Ялонена для выхода в четвертьфинал необходимо в двух оставшихся матчах побеждать сборные Дании и Швейцарии.

В другой группе сборные Швеции, США и Германии обеспечили себе участие в плей-офф. Сборной Латвии в заключительном матче необходимо побеждать американцев в основное время и ожидать победы шведов над словаками. В противном случае в четвертьфинале примет участие именно сборная Словакии. Американец Джонни Годро установил два исторических рекорда в матче с Казахстаном на ЧМ-2024.

Источник: AP 2023

Панарин и Шестеркин узнали соперников в финале Востока

В финале Восточной конференции сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарина и Шестеркина и «Флорида Пантерс» Сергея Бобровского, сломившая сопротивление солидного «Бостона». На Западе «Даллас» обыграл «Колорадо Эвеланш» и ожидает соперника — в седьмом матче серии определится победитель канадского противостояния «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерс».

Источник: Reuters

В НБА определились полуфиналисты

«Индиана» в седьмом матче серии одолела «Нью-Йорк Никс» и впервые за 10 лет сыграет в финале Восточной конференции, где ей предстоит встретиться с лучшей командой регулярного чемпионата «Бостоном», который без особых проблем расправился с «Кливлендом» (4−1). «Миннесота» в седьмом матче на выезде обыграла «Денвер» (98:90) и выбила действующих чемпионов НБА из борьбы за титул. Их соперником станет «Даллас», который ранее закрыл серию против «Оклахомы-Сити» (4−2).

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В Саудовской Аравии прошел боксерский бой века

Украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал первым абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе с 1999 года.

Источник: Reuters

Ферстаппен опять выиграл

Седьмую гонку сезона с отрывом в 0,7 секунды выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Ландо Норрис из «Макларена» пришел к финишу вторым. Гонщик «Феррари» Шарль Леклер из Монако занял третье место.

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