Игры в Токио: итоги 27 июля

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
1035
2США
988
4Россия
774
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Финал
Владислав Ларин
Деян Георгиевски
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Финал
Ли Дабин
Милица Мандич
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэль Альба Кастилльо
Сун Хонги
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Александра Ковальчук
Бьянка Уокден
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ин Кьо Дон
Иван Трайкович
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Альтея Лорен
Амината Траоре
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 64 кг. Женщины. Финал (группа А)
Мауде Чаррон
Джорджа Бординьон
Чэнь Вен-Хэй
Результаты
Софтбол
Женщины. Финал
Япония
США
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
Россия
США
Великобритания
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Эстония
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Саед Моллаеи
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тато Григалашвили
Маттиас Кассе
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Доминик Рессел
Шамиль Борчашвили
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Кларисса Агбегнену
Тина Трштеняк
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Италия
Китай
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Анрикелис Барриос
Катрин Бушемин-Пинар
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джуул Франссен
Мария Кентраччио
Результаты
Конный спорт
Выездка, командное первенство. Микст. Финал
Германия
США
Великобритания
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Рикарда Функ
Майален Чоурраут
Джессика Фокс
Результаты
Серфинг
Женщины. Финал
Бьянка Буйтентаг
Карисса Мур
Результаты
Расписание событий
Теннис. Мужчины
28.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Теннис. Мужчины
28.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Теннис. Мужчины
28.07скороМужчины. Парный разряд. 1/2 финала
Гребля академическая. Женщины
28.07скороДвойка парная. Женщины. Финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороДвойка парная. Мужчины. Финал
Гребля академическая. Женщины
28.07скороДвойка парная. Женщины. Утешительный финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороЧетверка парная. Мужчины. Финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороДвойка парная. Мужчины. Утешительный финал
Бадминтон. Женщины
28.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Гандбол. Мужчины. Группа B
28.07скороДанияБахрейн
Волейбол. Мужчины. Группа A
28.07скороКанадаИран
Гребля академическая. Женщины
28.07скороЧетверка парная. Женщины. Финал
Стрельба. Женщины
28.07скороТрап. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Женщины
28.07скороЧетверка распашная. Женщины. Утешительный финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороЧетверка распашная. Мужчины. Утешительный финал
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
28.07скороГолландияЮАР
17:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Игры в Токио: итоги 27 июля

Во вторник 27 июля на Олимпийских играх в Токио разыграли 22 комплекта медалей.

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фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Начали очередной соревновательный день триатлонистки. Золото завоевала представительница Бермудских островов — Флора Даффи, которая принесла своей стране первую в истории олимпийскую победу. Россиянки Александра Разаренова и Анастасия Горбунова сошли с дистанции.

Сразу в трех плавательных финалах из четырех сегодняшних мы вправе были рассчитывать на медали. Однако Мартин Малютин на дистанции 200 м вольным стилем стал лишь пятым, уступив победителю, британцу Тому Дину, 0,79 сек. А Евгения Чикунова и Юлия Ефимова остались без медалей на дистанции 100 м брассом, заняв, соответственно, четвертое и пятое места. Здесь победила 17-летняя американка Лидия Якоби.

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Зато мужской финал в стометровке на спине сполна компенсировал все эти неудачи. Впервые за 25 лет россияне выиграли олимпийское «золото» в плавании. Победил Евгений Рылов, а его товарищ по команде Климент Колесников занял второе место. Кстати, первые две ступени олимпийского пъедестала наши пловцы не занимали вообще с московской Олимпиады-1980.

Четвертое «золото» дня в плавании досталось австралийке Кайли Маккеон, которая опередила всех соперниц на дистанции 100 м на спине.

Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов были близки к победе в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. В финале они уступили китайскому дуэту Цзян Жансинь / Пан Вэй со счётом 14:16. Напомним, что это уже вторая вторая медаль Бацарашкиной на Олимпиаде в Токио — ранее она стала чемпионкой Игр в индивидуальном разряде.

Не было равных представительницам Китая и в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Чемпионками стали Чэнь Юйси и Чжан Цзяци.

Юлия Каримова и Сергей Каменский не смогли повторить достижение Бацарашкиной и Черноусова и выйти в финал соревновании смешанных дуэтов в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Но в поединке за «бронзу» им удалось одолеть корейскую пару и принести в копилку сборной России еще одну медаль. А золото и здесь досталось китайцам — чемпионами стали Ян Цянь и Ян Хаожань.

Иоланда Нефф из Швейцарии выиграла женскую гонку в маунтинбайке. Вообще, швейцаркам на трассе не было равных — представительницы этой страны заняли весь подиум!

Бразилец Итало Феррейра вошел в историю, став первым чемпионом Олимпийских игр по серфингу. В финале он одолел японца Каноа Игораси. А первой чемпионкой в этом виде спорта стала американка Кларисса Мур.

Синь-Чун Куо из Тайваня стала олимпийской чемпионкой по тяжелой атлетике в категории до 59 кг с тремя олимпийскими рекордами — в рывке, толчке и по сумме двух упражнений.

В гребном слаломе на байдарках всех опередила Рикарда Функ из Германии. Россиянка Алсу Миназова заняла только 17-е место в квалификационных заездах и не смогда пробиться в финал.

Два комплекта наград разыграли сегодня дзюдоисты. У женщин в категории до 63 кг победила француженка Кларисс Агбеньену, а у мужчин в весе до 81 кг победу праздновал хозяин татами Таканори Нагасе. Представлявшие Россию Алан Хубецов и Дарья Давыдова не сумели побороться за медали. Давыдова проиграла в первом же раунде, а Хубецов дошел до четвертьфинала, после чего потерпел поражение в утешительной схватке.

В командном турнире шпажисток сборная Эстонии в упорнейшем финале выиграла у кореянок — 36:32. Сборная России проиграла все три встречи и осталась в итоге на последнем восьмом месте.

В конце дня женская сборная России по гимнастике повторила вчерашний успех наших гимнастов и выиграла командное многоборье. Владислава Уразова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова выиграли у ставших вторыми американок почти 3,5 балла.

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Владислав Ларин поставил победную точку в отличном выступление российских таэквондистов в Токио и блестяще выиграл «золото» в весовой категории свыше 81 кг. В категории свыше 67 кг у женщин победу одержала Милица Мандич из Сербии.

Сборная Германии одержала победу в командных соревнованиях конников в выездке, опередив команды США и Великобритании.

Канадская тяжелоатлетка Мод Шаррон выиграла соревнования в категории до 64 кг, подняв по сумме двух упражнений 236 кг и опередив серебряного призера, Джорджию Бординьон из Италии, на 4 кг.

Победителем турнира по софтболу стала сборная Японии, сенсационно обыгравшая в финале американок. «Бронза» досталась канадкам.

Кроме того

  • Женская сборная России по волейболу в матче второго тура обыграли аргентинок — 3:0.
  • Сергей Сирант выиграл свой матч в рамках группового турнира по бадминтону.
  • Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Андрей Замковой (до 69 кг) вышли в четвертьфинал боксерского турнира Игр.
  • Елена Осипова вышла в 1/16 финала в соревнованиях по стрельбе из лука.
  • Теннисистка Анастасия Павлюченкова в двух партиях обыграла испанку Сару Соррибес Тормо и вышла в ¼ финала. Продвинулся дальше и Карен Хачанов, также в двух партиях обыгравший австралийца Джеймса Даворта. А вот Аслан Карацев проиграл Жереми Шарди из Франции и выбыл из турнира.
  • Наши гандболистки уступили сборной Швеции со счетом 24:36.
  • Кирилл Скачков проиграл представителю Германии Дмитрию Овчарову со счетом 0:4 и выбыл из турнира по настольному теннису.
  • Женская сборная России по баскетболу 3×3 в последнем матче группового турнира обыграла итальянок со счетом 17:9 и напрямую вышли в полуфинал. Мужчины проиграли главным фаворитам турнира сборной Сербии — 10:21, и пробивались дальше через четвертьфинальный матч с голландцами. 21:19 и мужская сборная России по стритболу, как и женская, в полуфинале игр.
  • Бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов в матче группового этапа в парном разряде разделались с нигерийской парой в двух сетах.
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Токио-2020: лучшие кадры 27 июля

После четырех дней соревнований сборная России занимает 4-е место в медальном зачете. В активе российских спортсменов 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых награды.

Расписание соревнований на вторник 28 июля вы можете посмотреть здесь.

Ознакомиться со всеми результатами подробно вы сможете здесь.

Главные темы
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«Перемотаю ребра и буду думать». Увидим парня в масле в Пекине?
За феерией в плавании мимо всех прошла драма Юлии Ефимовой
Великая — великая. Ее драма — большая удача для спорта России
Игры в Токио: итоги 27 июля
Канадская штангистка Шаррон стала олимпийской чемпионкой в весе до 64 кг
Российские гимнастки впервые победили на Олимпиаде в командном многоборье
Мужская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в полуфинал Олимпиады
Женская сборная Эстонии по фехтованию выиграла золото в шпаге на Олимпиаде в Токио
Мужская сборная России вышла в финал Олимпиады в эстафете 4×200 метров вольным стилем
Японский дзюдоист Таканори Нагасе выиграл золото ОИ-2020 в категории до 81 кг
Василий Левит проиграл нокаутом в первом бою на Олимпиаде
Французская дзюдоистка Кларисс Агбеньену выиграла золото на Олимпиаде-2020 в Токио
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Евгений Рылов (справа) и Климент Колесников принесли нашему плаванию первый с 1980 года олимпийский победный дубль
Мужская сборная России по баскетболу 3×3 проиграла Сербии, но вышла в плей-офф Олимпиады
Маккеон выиграла золотую медаль Олимпиады в заплыве на 100 метров на спине
Павлюченкова не дождалась тайфуна, солнце помешало Карацеву. Россиян в Токио все меньше
Иркутянин Артем Черноусов завоевал «серебро» на Олимпийских играх в Токио
Еще одна медаль в стрельбе! Наши взяли бронзу в винтовочном миксте, в финале едва не случилась сенсация
Тхэквондисту Максиму Храмцову после завоевания золота ОИ-2020 наложили гипс на руку. Фото
Американка Мур стала первой олимпийской чемпионкой в серфинге среди женщин
Женская сборная России 3×3 вышла в полуфинал Олимпиады в Токио
Викторина
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Китайцы завоевали золото Олимпийских игр — 2020 в стрельбе из винтовки в миксте
Немка Рикарда Функ выиграла золото Олимпиады-2020 в гребном слаломе
Катастрофа в гандболе. После ничьи с Бразилией — жестокий разгром от Швеции
Тяжелоатлетка Куо из Тайваня завоевала золото ОИ в весе до 59 кг
«Снимаю шляпу перед русскими»: в США ошеломлены триумфом российских пловцов
Британец Томас Пидкок выиграл золото по маунтинбайку на ОИ-2020, россиянин Синцов — 11-й
Бразилец Итало Феррейра стал первым в истории олимпийским чемпионом по серфингу
Китаянки выиграли золото Олимпиады-2020 в синхронных прыжках в воду с вышки
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64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
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Жара, тайфун и близость трагедии: Как погода и организаторы издеваются над участниками Олимпиады в Токио
Главный тренер женской сборной России по гандболу: мы выглядели беспомощно. Нет лидера
Аслан Карацев уступил во втором круге олимпийского турнира в Токио
«Раньше американцы никогда не проигрывали, а сейчас у нас 2 первых места». Русские пловцы — об историческом золоте
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Российские гандболистки уступили команде Швеции во втором матче на Олимпиаде
Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио
Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу ОИ-2020 в стрельбе из винтовки
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«Россия? Не слышал». Американский журналист высмеял происходившее после победы гимнастов
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