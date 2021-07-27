Игры в Токио: итоги 27 июля
Во вторник 27 июля на Олимпийских играх в Токио разыграли 22 комплекта медалей.
Во вторник 27 июля на Олимпийских играх в Токио разыграли 22 комплекта медалей.
Начали очередной соревновательный день триатлонистки. Золото завоевала представительница Бермудских островов — Флора Даффи, которая принесла своей стране первую в истории олимпийскую победу. Россиянки Александра Разаренова и Анастасия Горбунова сошли с дистанции.
Сразу в трех плавательных финалах из четырех сегодняшних мы вправе были рассчитывать на медали. Однако Мартин Малютин на дистанции 200 м вольным стилем стал лишь пятым, уступив победителю, британцу Тому Дину, 0,79 сек. А Евгения Чикунова и Юлия Ефимова остались без медалей на дистанции 100 м брассом, заняв, соответственно, четвертое и пятое места. Здесь победила 17-летняя американка Лидия Якоби.
Зато мужской финал в стометровке на спине сполна компенсировал все эти неудачи. Впервые за 25 лет россияне выиграли олимпийское «золото» в плавании. Победил Евгений Рылов, а его товарищ по команде Климент Колесников занял второе место. Кстати, первые две ступени олимпийского пъедестала наши пловцы не занимали вообще с московской Олимпиады-1980.
Четвертое «золото» дня в плавании досталось австралийке Кайли Маккеон, которая опередила всех соперниц на дистанции 100 м на спине.
Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов были близки к победе в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. В финале они уступили китайскому дуэту Цзян Жансинь / Пан Вэй со счётом 14:16. Напомним, что это уже вторая вторая медаль Бацарашкиной на Олимпиаде в Токио — ранее она стала чемпионкой Игр в индивидуальном разряде.
Не было равных представительницам Китая и в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Чемпионками стали Чэнь Юйси и Чжан Цзяци.
Юлия Каримова и Сергей Каменский не смогли повторить достижение Бацарашкиной и Черноусова и выйти в финал соревновании смешанных дуэтов в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Но в поединке за «бронзу» им удалось одолеть корейскую пару и принести в копилку сборной России еще одну медаль. А золото и здесь досталось китайцам — чемпионами стали Ян Цянь и Ян Хаожань.
Иоланда Нефф из Швейцарии выиграла женскую гонку в маунтинбайке. Вообще, швейцаркам на трассе не было равных — представительницы этой страны заняли весь подиум!
Бразилец Итало Феррейра вошел в историю, став первым чемпионом Олимпийских игр по серфингу. В финале он одолел японца Каноа Игораси. А первой чемпионкой в этом виде спорта стала американка Кларисса Мур.
В гребном слаломе на байдарках всех опередила Рикарда Функ из Германии. Россиянка Алсу Миназова заняла только 17-е место в квалификационных заездах и не смогда пробиться в финал.
Два комплекта наград разыграли сегодня дзюдоисты. У женщин в категории до 63 кг победила француженка Кларисс Агбеньену, а у мужчин в весе до 81 кг победу праздновал хозяин татами Таканори Нагасе. Представлявшие Россию Алан Хубецов и Дарья Давыдова не сумели побороться за медали. Давыдова проиграла в первом же раунде, а Хубецов дошел до четвертьфинала, после чего потерпел поражение в утешительной схватке.
В командном турнире шпажисток сборная Эстонии в упорнейшем финале выиграла у кореянок — 36:32. Сборная России проиграла все три встречи и осталась в итоге на последнем восьмом месте.
В конце дня женская сборная России по гимнастике повторила вчерашний успех наших гимнастов и выиграла командное многоборье. Владислава Уразова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова выиграли у ставших вторыми американок почти 3,5 балла.
Владислав Ларин поставил победную точку в отличном выступление российских таэквондистов в Токио и блестяще выиграл «золото» в весовой категории свыше 81 кг. В категории свыше 67 кг у женщин победу одержала Милица Мандич из Сербии.
Сборная Германии одержала победу в командных соревнованиях конников в выездке, опередив команды США и Великобритании.
Канадская тяжелоатлетка Мод Шаррон выиграла соревнования в категории до 64 кг, подняв по сумме двух упражнений 236 кг и опередив серебряного призера, Джорджию Бординьон из Италии, на 4 кг.
Победителем турнира по софтболу стала сборная Японии, сенсационно обыгравшая в финале американок. «Бронза» досталась канадкам.
Кроме того
После четырех дней соревнований сборная России занимает 4-е место в медальном зачете. В активе российских спортсменов 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых награды.
Расписание соревнований на вторник 28 июля вы можете посмотреть здесь.
Ознакомиться со всеми результатами подробно вы сможете здесь.