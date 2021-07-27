Игры в Токио: итоги 27 июля

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Начали очередной соревновательный день триатлонистки. Золото завоевала представительница Бермудских островов — Флора Даффи, которая принесла своей стране первую в истории олимпийскую победу. Россиянки Александра Разаренова и Анастасия Горбунова сошли с дистанции.

Сразу в трех плавательных финалах из четырех сегодняшних мы вправе были рассчитывать на медали. Однако Мартин Малютин на дистанции 200 м вольным стилем стал лишь пятым, уступив победителю, британцу Тому Дину, 0,79 сек. А Евгения Чикунова и Юлия Ефимова остались без медалей на дистанции 100 м брассом, заняв, соответственно, четвертое и пятое места. Здесь победила 17-летняя американка Лидия Якоби.

Зато мужской финал в стометровке на спине сполна компенсировал все эти неудачи. Впервые за 25 лет россияне выиграли олимпийское «золото» в плавании. Победил Евгений Рылов, а его товарищ по команде Климент Колесников занял второе место. Кстати, первые две ступени олимпийского пъедестала наши пловцы не занимали вообще с московской Олимпиады-1980.

Четвертое «золото» дня в плавании досталось австралийке Кайли Маккеон, которая опередила всех соперниц на дистанции 100 м на спине.

Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов были близки к победе в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. В финале они уступили китайскому дуэту Цзян Жансинь / Пан Вэй со счётом 14:16. Напомним, что это уже вторая вторая медаль Бацарашкиной на Олимпиаде в Токио — ранее она стала чемпионкой Игр в индивидуальном разряде.

Не было равных представительницам Китая и в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Чемпионками стали Чэнь Юйси и Чжан Цзяци.

Юлия Каримова и Сергей Каменский не смогли повторить достижение Бацарашкиной и Черноусова и выйти в финал соревновании смешанных дуэтов в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Но в поединке за «бронзу» им удалось одолеть корейскую пару и принести в копилку сборной России еще одну медаль. А золото и здесь досталось китайцам — чемпионами стали Ян Цянь и Ян Хаожань.

Иоланда Нефф из Швейцарии выиграла женскую гонку в маунтинбайке. Вообще, швейцаркам на трассе не было равных — представительницы этой страны заняли весь подиум!

Бразилец Итало Феррейра вошел в историю, став первым чемпионом Олимпийских игр по серфингу. В финале он одолел японца Каноа Игораси. А первой чемпионкой в этом виде спорта стала американка Кларисса Мур.

Синь-Чун Куо из Тайваня стала олимпийской чемпионкой по тяжелой атлетике в категории до 59 кг с тремя олимпийскими рекордами — в рывке, толчке и по сумме двух упражнений.

В гребном слаломе на байдарках всех опередила Рикарда Функ из Германии. Россиянка Алсу Миназова заняла только 17-е место в квалификационных заездах и не смогда пробиться в финал.

Два комплекта наград разыграли сегодня дзюдоисты. У женщин в категории до 63 кг победила француженка Кларисс Агбеньену, а у мужчин в весе до 81 кг победу праздновал хозяин татами Таканори Нагасе. Представлявшие Россию Алан Хубецов и Дарья Давыдова не сумели побороться за медали. Давыдова проиграла в первом же раунде, а Хубецов дошел до четвертьфинала, после чего потерпел поражение в утешительной схватке.

В командном турнире шпажисток сборная Эстонии в упорнейшем финале выиграла у кореянок — 36:32. Сборная России проиграла все три встречи и осталась в итоге на последнем восьмом месте.

В конце дня женская сборная России по гимнастике повторила вчерашний успех наших гимнастов и выиграла командное многоборье. Владислава Уразова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова выиграли у ставших вторыми американок почти 3,5 балла.

Владислав Ларин поставил победную точку в отличном выступление российских таэквондистов в Токио и блестяще выиграл «золото» в весовой категории свыше 81 кг. В категории свыше 67 кг у женщин победу одержала Милица Мандич из Сербии.

Сборная Германии одержала победу в командных соревнованиях конников в выездке, опередив команды США и Великобритании.

Канадская тяжелоатлетка Мод Шаррон выиграла соревнования в категории до 64 кг, подняв по сумме двух упражнений 236 кг и опередив серебряного призера, Джорджию Бординьон из Италии, на 4 кг.

Победителем турнира по софтболу стала сборная Японии, сенсационно обыгравшая в финале американок. «Бронза» досталась канадкам.

Кроме того

Женская сборная России по волейболу в матче второго тура обыграли аргентинок — 3:0.

Сергей Сирант выиграл свой матч в рамках группового турнира по бадминтону.

Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Андрей Замковой (до 69 кг) вышли в четвертьфинал боксерского турнира Игр.

Елена Осипова вышла в 1/16 финала в соревнованиях по стрельбе из лука.

Теннисистка Анастасия Павлюченкова в двух партиях обыграла испанку Сару Соррибес Тормо и вышла в ¼ финала. Продвинулся дальше и Карен Хачанов, также в двух партиях обыгравший австралийца Джеймса Даворта. А вот Аслан Карацев проиграл Жереми Шарди из Франции и выбыл из турнира.

Наши гандболистки уступили сборной Швеции со счетом 24:36.

Кирилл Скачков проиграл представителю Германии Дмитрию Овчарову со счетом 0:4 и выбыл из турнира по настольному теннису.

Женская сборная России по баскетболу 3×3 в последнем матче группового турнира обыграла итальянок со счетом 17:9 и напрямую вышли в полуфинал. Мужчины проиграли главным фаворитам турнира сборной Сербии — 10:21, и пробивались дальше через четвертьфинальный матч с голландцами. 21:19 и мужская сборная России по стритболу, как и женская, в полуфинале игр.

Бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов в матче группового этапа в парном разряде разделались с нигерийской парой в двух сетах.

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий Токио-2020: лучшие кадры 27 июля

После четырех дней соревнований сборная России занимает 4-е место в медальном зачете. В активе российских спортсменов 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых награды.

Расписание соревнований на вторник 28 июля вы можете посмотреть здесь.