Игры в Токио: итоги 28 июля

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
1345
2Китай
1269
4Россия
7106
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Россия
Латвия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
США
Россия
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Сербия
Бельгия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Китай
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 73 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ши Чжиен
Хулио Майора Перния
Рахмат Эрвин Абдулла
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Италия
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Даики Хасимото
Сяо Жуотен
Никита Нагорный
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Эдуард Триппель
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Кристиан Тот
Михаил Игольников
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Давлат Бобонов
Михаэль Зганк
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Михаэла Поллерес
Чизуру Араи
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Германия
Венгрия
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джованна Скоккимарро
Санне ван Дийк
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Барбара Матич
Мадина Таймазова
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Новая Зеландия
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
Великобритания
Аргентина
Результаты
Конный спорт
Выездка, личное первенство. Микст. Финал
Йессика фон Бредоу-Верндль
Изабель Верт
Шарлотт Дюжардин
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Ван Цзунюань/Се Сыи
Эндрю Капобьянко/Майкл Хиксон
Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Примож Роглич
Том Дюмулен
Роан Деннис
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
Россия
Австралия
Результаты
Расписание событий
Настольный теннис. Женщины
29.07скороЖенщины. Личное первенство. Матч за 3-е место
Настольный теннис. Женщины
29.07скороЖенщины. Личное первенство. Финал
Теннис. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/2 финала
Гольф. Мужчины
29.07скороЛичное первенство. Мужчины. 1-й раунд
Гребля академическая. Мужчины
29.07скороДвойка распашная. Мужчины. Утешительный финал
Гребля академическая. Женщины
29.07скороДвойка распашная. Женщины. Утешительный финал
Гребля академическая. Мужчины
29.07скороДвойка парная легкая. Мужчины. Утешительный финал
Гребля академическая. Женщины
29.07скороДвойка парная легкая. Женщины. Утешительный финал
Регби. Женщины. Группа B
29.07скороФранцияФиджи
Бадминтон. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Женщины
29.07скороЖенщины. Одиночный разряд. 1/8 финала
Бадминтон. Микст
29.07скороМикст. Микст. 1/2 финала
Бадминтон. Микст
29.07скороМикст. Микст. 1/2 финала
Гандбол. Женщины. Группа A
29.07скороНидерландыАнгола
Волейбол. Женщины. Группа B
29.07скороИталияАргентина
Стрельба. Женщины
29.07скороПневматический пистолет, 25 м. Женщины. Квалификация
Стрельба. Женщины
29.07скороТрап. Женщины. Квалификация
17:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Игры в Токио: итоги 28 июля

В среду 28 июля на Олимпиаде в Токио разыграли 23 комплекта медалей.

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Первыми за медали сразились гребцы. Соревнования по академической гребле должны были пройти еще накануне, 27 июля, но были перенесены из-за непогоды. Румынки Николета-Анкуца Боднар и Симона Джанина Радиш выиграли золото в парных двойках. Среди мужчин в этой же дисциплине победу праздновали французы Уго Бушерон и Матье Андродьяс.

Австралийские гребцы завоевали золотые медали и в женских, и в мужских соревнованиях четверок. Женскую команду представляли Люси Стефан, Розмари Попа, Джессика Моррисон и Аннабель Макинтайр. В составе мужского квартета выступали Александр Парнелл, Спенсен Таррин, Джек Харгривз и Александр Хиллз.

В соревнованиях парных четверок в академической гребле среди мужчин золото завоевал квартет из Нидерландов. Команду представляли Лукас Эйттенбогард, Абе Вирсма, Тоне Витен и Кун Метсемакерс. В финале женских парных четверок первенствовала сборная Китая. Золото завоевали Юнься Чэнь, Лин Чжан, Ян Люй и Сяотун Цуй.

Австралийская пловчиха Ариарне Титмус стала двукратной чемпионкой Игр в Токио, выиграв золотую медаль на дистанции 200 м вольным стилем. Представитель Венгрии Криштоф Милак стал чемпионом в плавании на 200 м баттерфляем. Японка Юи Охаси завоевала свое второе золото на домашней Олимпиаде, победив в плавании на 200 м комплексом. Американка Кэти Ледеки первенствовала в плавании на 1500 м вольным стилем.

Мужская сборная Великобритании (Том Дин, Джеймс Гай, Мэттью Ричардс и Данкан Скотт) по плаванию выиграла золото в эстафете 4×200 м вольным стилем. Российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали в эстафете серебряные медали, выиграв у занявших третье место австралийцев 0.03 секунды.

Голландка Аннемик ван Влёйтен выиграла золото в шоссейной велогонке с раздельным стартом. В аналогичной мужской гонке первенствовал словаенец Примож Роглич. Россиянин Александр Власов финишировал 20-м.

Китайцы Цзунъюань Ван и Сийи Се стали олимпийскими чемпионами в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер претендовали на медали, но неудачно исполнили последний прыжок и заняли лишь 8-е место.

Мужская сборная Фиджи завоевала золото в регби-7, защитив титул.

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзу в весовой категории до 70 кг. Чемпионкой стала японская спортсменка Тидзуру Араи. Дзюдоист из Грузии Лаша Бекаури принес своей стране первое золото Игр в Токио, победив в категории до 90 кг.

Мужская сборная Южной Кореи по фехтованию завоевала золото в командных соревнованиях саблистов, победив в финале Италию.

Представительница Германии Джессика фон Бредов-Вендль завоевала золото в выездке в индивидуальных соревнованиях.

Китайский тяжелоатлет Чжиюн Ши завоевал золото в весовой категории до 73 кг, установив мировой и олимпийский рекорды — 364 кг (166 + 198).

Японский гимнаст Дики Хасимото выиграл золото в индивидуальном многоборье с 88.465 балла. Россиянин Никита Нагорный занял третье место, набрав 88.031 балла. Еще один россиянин Артур Далалоян стал шестым.

Женская сборная России по баскетболу 3х3 стала серебряным призером Игр. В финале россиянки уступили сборной США со счетом 15:18. В составе российской команды выступали Анастасия Логунова, Ольга Фролкина, Евгения Фролкина и Юлия Козик.

Александр Зуев, Станислав Шаров, Кирилл Писклов и Илья Карпенков повторили успех женской команды, также завоевав серебро в баскетболе 3×3. В финале россияне в напряженной борьбе уступили сборной Латвии со счетом 18:21.

После четырех дней соревнований сборная России занимает четвертое место в медальном зачете. В активе российских спортсменов 7 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых награды.

Расписание соревнований на четверг 29 июля вы можете посмотреть здесь.

Ознакомиться со всеми результатами подробно вы сможете здесь.

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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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