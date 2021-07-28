Игры в Токио: итоги 28 июля

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Первыми за медали сразились гребцы. Соревнования по академической гребле должны были пройти еще накануне, 27 июля, но были перенесены из-за непогоды. Румынки Николета-Анкуца Боднар и Симона Джанина Радиш выиграли золото в парных двойках. Среди мужчин в этой же дисциплине победу праздновали французы Уго Бушерон и Матье Андродьяс.

Австралийские гребцы завоевали золотые медали и в женских, и в мужских соревнованиях четверок. Женскую команду представляли Люси Стефан, Розмари Попа, Джессика Моррисон и Аннабель Макинтайр. В составе мужского квартета выступали Александр Парнелл, Спенсен Таррин, Джек Харгривз и Александр Хиллз.

В соревнованиях парных четверок в академической гребле среди мужчин золото завоевал квартет из Нидерландов. Команду представляли Лукас Эйттенбогард, Абе Вирсма, Тоне Витен и Кун Метсемакерс. В финале женских парных четверок первенствовала сборная Китая. Золото завоевали Юнься Чэнь, Лин Чжан, Ян Люй и Сяотун Цуй.

Австралийская пловчиха Ариарне Титмус стала двукратной чемпионкой Игр в Токио, выиграв золотую медаль на дистанции 200 м вольным стилем. Представитель Венгрии Криштоф Милак стал чемпионом в плавании на 200 м баттерфляем. Японка Юи Охаси завоевала свое второе золото на домашней Олимпиаде, победив в плавании на 200 м комплексом. Американка Кэти Ледеки первенствовала в плавании на 1500 м вольным стилем.

Мужская сборная Великобритании (Том Дин, Джеймс Гай, Мэттью Ричардс и Данкан Скотт) по плаванию выиграла золото в эстафете 4×200 м вольным стилем. Российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали в эстафете серебряные медали, выиграв у занявших третье место австралийцев 0.03 секунды.

Голландка Аннемик ван Влёйтен выиграла золото в шоссейной велогонке с раздельным стартом. В аналогичной мужской гонке первенствовал словаенец Примож Роглич. Россиянин Александр Власов финишировал 20-м.

Китайцы Цзунъюань Ван и Сийи Се стали олимпийскими чемпионами в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер претендовали на медали, но неудачно исполнили последний прыжок и заняли лишь 8-е место.

Мужская сборная Фиджи завоевала золото в регби-7, защитив титул.

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзу в весовой категории до 70 кг. Чемпионкой стала японская спортсменка Тидзуру Араи. Дзюдоист из Грузии Лаша Бекаури принес своей стране первое золото Игр в Токио, победив в категории до 90 кг.

Мужская сборная Южной Кореи по фехтованию завоевала золото в командных соревнованиях саблистов, победив в финале Италию.

Представительница Германии Джессика фон Бредов-Вендль завоевала золото в выездке в индивидуальных соревнованиях.

Китайский тяжелоатлет Чжиюн Ши завоевал золото в весовой категории до 73 кг, установив мировой и олимпийский рекорды — 364 кг (166 + 198).

Японский гимнаст Дики Хасимото выиграл золото в индивидуальном многоборье с 88.465 балла. Россиянин Никита Нагорный занял третье место, набрав 88.031 балла. Еще один россиянин Артур Далалоян стал шестым.

Женская сборная России по баскетболу 3х3 стала серебряным призером Игр. В финале россиянки уступили сборной США со счетом 15:18. В составе российской команды выступали Анастасия Логунова, Ольга Фролкина, Евгения Фролкина и Юлия Козик.

Александр Зуев, Станислав Шаров, Кирилл Писклов и Илья Карпенков повторили успех женской команды, также завоевав серебро в баскетболе 3×3. В финале россияне в напряженной борьбе уступили сборной Латвии со счетом 18:21.

После четырех дней соревнований сборная России занимает четвертое место в медальном зачете. В активе российских спортсменов 7 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых награды.

Расписание соревнований на четверг 29 июля вы можете посмотреть здесь.