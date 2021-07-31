Игры в Токио: итоги 31 июля

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Сборная Великобритании по триатлону завоевала золото в смешанной эстафете. Российские триатлонисты заняли 14-е место. Сборную России представляли Александра Разаренова, Дмитрий Полянский, Анастасия Горбунова и Игорь Полянский.

Американский пловец Кейлеб Дрессел стал трехкратным чемпионом Игр в Токио, выиграв золото на дистанции 100 м баттерфляем с мировым рекордом. Россиянин Андрей Минаков финишировал четвертым. Представительница Австралии Кейли Маккеоун завоевала свое второе золото на Олимпиаде-2020, победив на дистанции 200 м на спине. Американка Кэти Ледеки стала двукратной чемпионкой Токио, выиграв золото в плавании на 800 м вольным стилем. Россиянка Анастасия Кирпичникова заняла восьмое место. Сборная Великобритании завоевала золотые медали в комбинированной эстафете 4×100 м в миксте. Российские пловцы (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова и Мария Каменева) стали седьмыми.

Испанские стрелки Альберто Фернандес и Фатима Гальвес завоевали золото в миксте в трапе. В финале они победили сборную Сан-Марино.

Китаянка Юньсью Лу стала олимпийской чемпионкой в виндсерфинге. Представитель Нидерландов Киран Бадлу первенствовал в мужских соревнованиях в виндсерфинге.

Белорусский гимнаст Иван Литвинович стал лучшим в прыжках на батуте, принеся своей стране первую медаль Игр в Токио. Россияне Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин заняли пятое и шестое места.

Швейцарская спортсменка Нина Кристен выиграла золото в стрельбе из винтовки с трех позиций. Россиянки Юлия Зыкова и Юлия Каримова завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.

В индивидуальных мужских соревнованиях в стрельбе из лука победу одержал турецкий спортсмен Мете Газоз.

Китайский тяжелоатлет Лю Сяоцзюнь стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 81 кг, установив олимпийский рекорд 374 (170+204 кг).

Женская сборная Новой Зеландии завоевала золото в регби-7, в финале победив Францию со счетом 26:12.

Сборная Франции по дзюдо выиграла золото в командных соревнованиях в миксте, победив в финале Японию.

Российские саблистки Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова и Светлана Шевелева завоевали золото в командных соревнованиях, победив в финале Францию со счетом 45:41.

Шведский легкоатлет Даниэль Столь выиграл золото в метании диска.

Бадминтонисты из Китайского Тайбэя Ли Ян и Ван Чи Линь выиграли золото в парном турнире.

Фарес Ибрахим Эльбах из Катара завоевал золото в тяжелой атлетике в категории до 96 кг, установив олимпийский рекорд — 402 (177+255 кг).

Сборная Польши по легкой атлетике выиграла олимпийское золото в смешанной эстафете 4×400 метров с олимпийским рекордом — 3:09.87. Ямайская бегунья Элейн Томпсон первенствовала на дистанции 100 метров, также установив олимпийский рекорд — 10.61.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала последней чемпионкой дня. В финале одиночного женского теннисного турнира она победила чешку Маркету Вондроушеву, 7:5, 2:6, 6:3.

После пяти дней соревнований сборная России занимает четвертое место в медальном зачете. В активе российских спортсменов 10 золотых, 3 серебряных и 14 бронзовых наград.

Расписание соревнований на воскресенье 1 августа вы можете посмотреть здесь.