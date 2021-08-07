Игры в Токио: итоги 7 августа
В субботу 7 августа на Олимпиаде в Токио разыграли 34 комплекта медалей.
В субботу 7 августа на Олимпиаде в Токио разыграли 34 комплекта медалей.
Представительница Кении Перес Джипчирир завоевала золото в марафоне.
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали серебряными призерами в пляжном волейболе. В финале они уступили сборной Норвегии со счетом 0:2 (17:21, 18:21).
Китаянки Сюй Шисяо и Сунь Мэня первенствовали в соревнованиях
Мужская сборная США по баскетболу завоевала золото Игр, в финале победив Францию со счетом 87:82.
Британский боксер Галаль Яфай выиграл золото в категории до 52 кг. Представительница Болгарии Стойка Крастева первенствовала в категории до 51 кг. Бразильский боксер Эберт Соуза победил в категории до 75 кг. Турчанка Бусеназ Сюрменели завоевала золото в категории до 69 кг.
Американка Нелли Корда выиграла золото Токио в гольфе.
Китайский прыгун в воду Юань Цао стал олимпийским чемпионом в прыжках с 10-метровой вышки. Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев заняли четвертое и пятое места соответственно.
Женская сборная США по водному поло выиграла золото, со счетом 14:5 победив в финале сборную Испании.
Датские велосипедисты Лассе Хансен и Микаэль Меркев завоевали золото в велотреке в мэдисоне.
Израильтянка Лирой Ашрам завоевала золото в многоборье в художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина стала второй. Ее сестра Арина Аверина заняла четвертое место.
Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов завоевал бронзу в категории до 65 кг. Чемпионом в этой весовой категории стал японец Такуто Отогуро. Россиянин Абдулрашид Садулаев стал олимпийским чемпионом в вольной борьба в категории до 97 кг. В категории до 50 кг у женщин лучшей стала японка Юи Сусаки.
Британец Джозеф Чунг выиграл золото в пятиборье.
Голландская бегунья Сифан Хассан выиграла золото на дистанции 10000 метров. На дистанции 1500 метров лучшим стал норвежец Якоб Ингебритсен, установивший олимпийский рекорд. В метании копья среди мужчин золото завоевал представитель Индии Нирай Чопра. Женская сборная США одержала победу в эстафете 4×400 метров. В эстафете 4×400 у мужчин победу также одержала команда США.
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золото с результатом 2.04.
Сборная России выиграла золото в групповых соревнованиях по синхронному плаванию. Олимпийскими чемпионками стали Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.
Сборная Швеции по конному спорту выиграла золото в командных соревнованиях в конкуре.
Египетская каратистка Ферьял Абделазиз первенствовала в кумитэ в категории свыше 61 кг. У мужчин в весовой категории свыше 75 кг лучшим стал иранец Саджад Ганджзаде.
Сборная Японии выиграла золото в бейсболе, победив в финале США со счетом 2:0.
В мужском гандбольном турнире победу одержала сборная Франции, в финале победившая Данию со счетом 25:23.
Сборная Бразилии по футболу завоевала олимпийское золото, победив в решающим матче Испанию. Победу бразильцам принес гол нападающего «Зенита» Малкома, забитый в дополнительное время. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Мужская сборная России по волейболу стала серебряным призером Олимпиады. В финале россияне уступили сборной Франции со счетом 2:3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15).
Перед последним днем соревнований сборная России занимает четвертое место в медальном зачете. В активе российских спортсменов 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовых награды.
Расписание соревнований на воскресенье 8 августа вы можете посмотреть здесь.
Ознакомиться со всеми результатами подробно вы сможете здесь.