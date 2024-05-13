События недели. Лидерство «Динамо», «Реал» и «Боруссия» в финале ЛЧ
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
«Зенит» в матче 28-го тура чемпионата России уступил ЦСКА со счетом 0:1. Единственный гол на 58-й минуте с пенальти забил Федор Чалов. Безвыигрышная серия сине-бело-голубых достигла четырех матчей. ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде в РПЛ впервые с апреля 2011 года. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от армейцев. За два тура до окончания чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко.
«Краснодар» также с минимальным счетом 0:1 проиграл в гостях «Спартаку». В составе красно-белых на 34-й минуте встречи отличился Роман Зобнин. Под руководством и.о. главного тренера Владимира Слишковича «Спартак» продлил серию без поражений, которая достигла семи матчей (четыре победы, три ничьи). «Краснодар» опустился на третью строчку в турнирной таблице РПЛ с 50 очками. Тренер «быков» Мурад Мусаев оценил игру команды со «Спартаком».
Московское «Динамо» на выезде в матче 28-го тура РПЛ обыграло «Балтику» со счетом 3:2 и возглавило турнирную таблицу с 53 очками. В составе победителей голы забили Константин Тюкавин (3-я минута), Роберто Фернандес (90+3) и Муми Нгамалё (90+8). У «Балтики» отличились Анхело Энрикес (32), Кирилл Капленко (68).
«Сочи» на домашнем стадионе разгромил «Пари НН» со счетом 6:1. Это поражение для нижегородцев стало самым крупным в РПЛ. В турнирной таблице чемпионата России «Сочи» занимает последнее, 16-е место с 23 очками. «Пари НН» располагается на 12-м месте, имея в активе 29 баллов.
Дортмундская «Боруссия» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0. «Боруссия» в третий раз сыграет в финале Лиги чемпионов. Впервые команда вышла в финал главного европейского клубного турнира в 1997 году, тогда дортмундцы со счетом 3:1 обыграли «Ювентус». В 2013 году «Боруссия» со счетом 1:2 уступила «Баварии». В другом полуфинале мадридский «Реал» на домашнем стадионе обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1. В составе победителей два гола забил, вышедший на замену Хоселу, на 88-й и первой добавленной ко второму тайму минутах. У «Баварии» отличился Альфонсо Дэвис (68). Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над немецким клубом. Томас Тухель, в свою очередь, раскритиковал судейство в ответном полуфинальном матче. «Бавария» впервые за 12 лет завершит сезон без трофеев. Ранее мюнхенцы проиграли «Лейпцигу» со счетом 0:3 в финале Суперкубка Германии, вылетели от «Саарбрюккена» (1:2) в 1/16 финала Кубка Германии и лишились шансов на чемпионство в Бундеслиге.
«Байер» и «Аталанта» встретятся в финале Лиги Европы, который пройдет 22 мая в Дублине. Команда Хаби Алонсо по итогам двух матчей обыграла итальянскую «Рому». Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Байера», во втором матче немецкий клуб проигрывал по ходу встречи 0:2, но в итоге сумел сравнять счет в концовке.
«Аталанта» с Алексеем Миранчуком в составе со счетом 3:0 обыграла французский «Марсель» в ответном матче ½ финала Лиги Европы. Итальянская команда впервые в истории сыграет в финале еврокубкового турнира. Миранчук может стать первым с 2007 года российским футболистом, выступающим в составе иностранного клуба, который примет участие в финале еврокубкового турнира.
«Олимпиакос» и «Фиорентина» сыграют в финале Лиги конференций. Греческий клуб на домашнем стадионе со счетом 2:0 обыграл английскую «Астон Виллу» в ответном матче ½ финала ЛК. Первая игра между командами прошла в Бирмингеме и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. «Олимпиакос» стал вторым греческим клубом, который сыграет в финале европейского клубного турнира, проводящегося под эгидой УЕФА.
«Фиорентина» по итогам двух встреч победила бельгийский «Брюгге» (3:2, 1:1). «Фиорентина» во второй раз подряд сыграет в финале Лиги конференций. В решающем матче прошлого розыгрыша итальянская команда уступила английскому «Вест Хэму» со счетом 1:2. Финальный матч пройдет 29 мая в Афинах.
Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ». Мбаппе записал прощальное обращение и выложил его в соцсетях. 25-летний футболист выступал за парижан с 2017 года. В составе команды он стал шестикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, дважды победил в Кубке французской лиги. Ожидается, что лучший бомбардир в истории «ПСЖ» продолжит карьеру в «Реале» и станет самым высокооплачиваемым футболистом мадридского клуба. Также по информации СМИ, «Реал» выплатит игроку подписной бонус в размере более €100 млн.
Лондонский «Арсенал» установил клубный рекорд всех времен по количеству побед в сезоне АПЛ. В матче 37-го тура чемпионата Англии команда Микеля Артеты обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Для «канониров» эта победа стала 27-й в текущем сезоне, что стало рекордным показателем за всю 137-летнюю историю клуба. «Арсенал» вернулся на первое место в турнирной таблице и продолжает борьбу за чемпионство с «Манчестер Сити». Опережая команду Хосепа Гвардиолы на одно очко, но у «Сити» есть игра в запасе.
«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, за тур до окончания чемпионата Франции обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. В матче 33-го тура Лиги 1 «Монако» на выезде обыграл «Монпелье» со счетом 2:0 и гарантировал себе второе место в турнирной таблице, которое дает право сыграть на групповом этапе ЛЧ в следующем сезоне. В последний раз «Монако» выступал в главном еврокубковом турнире в сезоне-2018/19. Также Александр Головин попал в символическую сборную сезона Лиги 1, он пропускает последние игры чемпионата из-за травмы лодыжки.
«Атлетико» дома обыграл «Сельту» со счетом 1:0 в матче 35-го тура чемпионата Испании. Благодаря этой победе главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне набрал 976-е очко в Ла Лиге, установив рекорд турнира. Ранее он принадлежал Луису Арагонесу (973), который большую часть своей тренерской карьеры также провел в «Атлетико». Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года и дважды привел команду к победе в чемпионате Испании в 2014 и 2021 году.
«Реал Мадрид» отпраздновал свой 36-й титул чемпиона Ла Лиги. Мадридский клуб досрочно завоевал чемпионство после того, как «Барселона» на выезде проиграла «Жироне» в матче 34-го тура Ла Лиги, который прошел 4 мая. «Реал» вернул себе титул спустя сезон после того, как в прошлом году его завоевала «Барселона».
«Даллас» в гостях со счетом 4:1 победил «Колорадо» в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин прервал голевую серию из семи матчей, ранее россиянин забрасывал во всех играх со старта плей-офф. Благодаря этому он повторил рекорд НХЛ. В 1992 году в семи стартовых встречах розыгрыша Кубка Стэнли голы на свой счет записал американский нападающий Пэт Лафонтейн, выступавший за «Баффало». Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Далласа».
Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой в победной матче с «Рейнджерс» (4:3). 31-летний хоккеист отличился на второй минуте встречи, забросив шайбу из-под защитника. «Рейнджерс» потерпели первое поражение в текущем плей-офф. Сейчас счет в серии стал 3−1 в пользу команды из Нью-Йорка.
Игрок «Ванкувера» Никита Задоров стал первым защитником в истории команды, который забросил четыре шайбы в девяти матчах со старта плей-офф. Во второй игре Задоров отличился во втором периоде. В третьем матче «Ванкувер» на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3 и повел в серии со счетом 2−1. А Задоров отметился двумя силовыми приемами.
Передача Тарасенко помогла «Флориде» обыграть «Бостон» со счетом 3:2 и повести в серии второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 3−1. «Флорида» выиграла обе гостевые игры у «Бостона». Тарасенко провел 106-й матч в карьере в плей-офф и вышел на чистое 15-е место среди россиян по этому показателю.
Французский центровой команды «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма единогласно признан лучшим новичком по итогам регулярного чемпионата НБА сезона-2023/24. В голосовании приняли участие 99 журналистов и каждый из них поставил француза на первое место. Благодаря этому баскетболист набрал максимально возможные 495 очков. В дебютном сезоне в НБА Вембаньяма провел 71 матч, в которых набирал 21,4 очка, 10,6 подбора, 3,9 передачи, 3,6 блокшота и 1,2 перехвата в среднем за игру.
Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич стал обладателем награды самому ценному игроку сезона-2023/24. Баскетболист в третий раз за последние четыре сезона выиграл эту награду. В опросе на звание MVP Никола Йокич набрал 926 очков, 79 журналистов из 99 поставили его на первое место. В этом сезоне центровой провел в регулярном чемпионате в составе «Наггетс» 79 матчей, в которых в среднем набирал 26,4 очка, 12,4 подбора и делал 9,0 результативных передач.
Первая ракетка мира Новак Джокович неожиданно проиграл в третьем круге чилийскому спортсмену Алехандро Табило в двух сетах со счетом 2:6, 3:6. Ранее во время раздачи автографов на голову Джоковича упала бутылка, принадлежавшая одному из зрителей. После поражения он ответил, повлиял ли инцидент на игру.
Рафаэль Надаль проиграл во втором круге девятой ракетке мира Хуберту Хуркачу из Польши в двух сетах со счетом 3:6, 1:6. Испанец десять раз выиграл «Мастерс» в Риме. Это рекордное достижение турнира.
Исторический французский парусник «Белем» с олимпийским огнем на борту прибыл из порта греческого города Пирей в Марсель. Его впервые отправили в страну Олимпийских игр по морю. Эстафета по территории Франции продлится 68 дней и завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Игр 26 июля в Париже. Пловец Флоран Маноду, чемпион Олимпийских игр 2012 года, станет первым спортсменом, который понесет огонь.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Спортсмены из России и Беларуси смогут принять участие в Олимпиаде исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.