События недели. Лидерство «Динамо», «Реал» и «Боруссия» в финале ЛЧ

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«Динамо» возглавило турнирную таблицу РПЛ, «Зенит» и «Краснодар» проиграли свои матчи

«Зенит» в матче 28-го тура чемпионата России уступил ЦСКА со счетом 0:1. Единственный гол на 58-й минуте с пенальти забил Федор Чалов. Безвыигрышная серия сине-бело-голубых достигла четырех матчей. ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде в РПЛ впервые с апреля 2011 года. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от армейцев. За два тура до окончания чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко.

«Краснодар» также с минимальным счетом 0:1 проиграл в гостях «Спартаку». В составе красно-белых на 34-й минуте встречи отличился Роман Зобнин. Под руководством и.о. главного тренера Владимира Слишковича «Спартак» продлил серию без поражений, которая достигла семи матчей (четыре победы, три ничьи). «Краснодар» опустился на третью строчку в турнирной таблице РПЛ с 50 очками. Тренер «быков» Мурад Мусаев оценил игру команды со «Спартаком».

Московское «Динамо» на выезде в матче 28-го тура РПЛ обыграло «Балтику» со счетом 3:2 и возглавило турнирную таблицу с 53 очками. В составе победителей голы забили Константин Тюкавин (3-я минута), Роберто Фернандес (90+3) и Муми Нгамалё (90+8). У «Балтики» отличились Анхело Энрикес (32), Кирилл Капленко (68).

«Сочи» на домашнем стадионе разгромил «Пари НН» со счетом 6:1. Это поражение для нижегородцев стало самым крупным в РПЛ. В турнирной таблице чемпионата России «Сочи» занимает последнее, 16-е место с 23 очками. «Пари НН» располагается на 12-м месте, имея в активе 29 баллов.

«Реал» поборется за 15-й трофей в Лиге чемпионов, «Байер» и «Аталанта» сыграют в финале Лиги Европы

Дортмундская «Боруссия» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0. «Боруссия» в третий раз сыграет в финале Лиги чемпионов. Впервые команда вышла в финал главного европейского клубного турнира в 1997 году, тогда дортмундцы со счетом 3:1 обыграли «Ювентус». В 2013 году «Боруссия» со счетом 1:2 уступила «Баварии». В другом полуфинале мадридский «Реал» на домашнем стадионе обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1. В составе победителей два гола забил, вышедший на замену Хоселу, на 88-й и первой добавленной ко второму тайму минутах. У «Баварии» отличился Альфонсо Дэвис (68). Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над немецким клубом. Томас Тухель, в свою очередь, раскритиковал судейство в ответном полуфинальном матче. «Бавария» впервые за 12 лет завершит сезон без трофеев. Ранее мюнхенцы проиграли «Лейпцигу» со счетом 0:3 в финале Суперкубка Германии, вылетели от «Саарбрюккена» (1:2) в 1/16 финала Кубка Германии и лишились шансов на чемпионство в Бундеслиге.

«Байер» и «Аталанта» встретятся в финале Лиги Европы, который пройдет 22 мая в Дублине. Команда Хаби Алонсо по итогам двух матчей обыграла итальянскую «Рому». Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Байера», во втором матче немецкий клуб проигрывал по ходу встречи 0:2, но в итоге сумел сравнять счет в концовке.

«Аталанта» с Алексеем Миранчуком в составе со счетом 3:0 обыграла французский «Марсель» в ответном матче ½ финала Лиги Европы. Итальянская команда впервые в истории сыграет в финале еврокубкового турнира. Миранчук может стать первым с 2007 года российским футболистом, выступающим в составе иностранного клуба, который примет участие в финале еврокубкового турнира.

«Олимпиакос» и «Фиорентина» сыграют в финале Лиги конференций. Греческий клуб на домашнем стадионе со счетом 2:0 обыграл английскую «Астон Виллу» в ответном матче ½ финала ЛК. Первая игра между командами прошла в Бирмингеме и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. «Олимпиакос» стал вторым греческим клубом, который сыграет в финале европейского клубного турнира, проводящегося под эгидой УЕФА.

«Фиорентина» по итогам двух встреч победила бельгийский «Брюгге» (3:2, 1:1). «Фиорентина» во второй раз подряд сыграет в финале Лиги конференций. В решающем матче прошлого розыгрыша итальянская команда уступила английскому «Вест Хэму» со счетом 1:2. Финальный матч пройдет 29 мая в Афинах.

Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ», «Арсенал» установил клубный рекорд в АПЛ, Головин впервые за шесть лет сыграет в ЛЧ

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Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ». Мбаппе записал прощальное обращение и выложил его в соцсетях. 25-летний футболист выступал за парижан с 2017 года. В составе команды он стал шестикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, дважды победил в Кубке французской лиги. Ожидается, что лучший бомбардир в истории «ПСЖ» продолжит карьеру в «Реале» и станет самым высокооплачиваемым футболистом мадридского клуба. Также по информации СМИ, «Реал» выплатит игроку подписной бонус в размере более €100 млн.

Лондонский «Арсенал» установил клубный рекорд всех времен по количеству побед в сезоне АПЛ. В матче 37-го тура чемпионата Англии команда Микеля Артеты обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Для «канониров» эта победа стала 27-й в текущем сезоне, что стало рекордным показателем за всю 137-летнюю историю клуба. «Арсенал» вернулся на первое место в турнирной таблице и продолжает борьбу за чемпионство с «Манчестер Сити». Опережая команду Хосепа Гвардиолы на одно очко, но у «Сити» есть игра в запасе.

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, за тур до окончания чемпионата Франции обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. В матче 33-го тура Лиги 1 «Монако» на выезде обыграл «Монпелье» со счетом 2:0 и гарантировал себе второе место в турнирной таблице, которое дает право сыграть на групповом этапе ЛЧ в следующем сезоне. В последний раз «Монако» выступал в главном еврокубковом турнире в сезоне-2018/19. Также Александр Головин попал в символическую сборную сезона Лиги 1, он пропускает последние игры чемпионата из-за травмы лодыжки.

«Атлетико» дома обыграл «Сельту» со счетом 1:0 в матче 35-го тура чемпионата Испании. Благодаря этой победе главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне набрал 976-е очко в Ла Лиге, установив рекорд турнира. Ранее он принадлежал Луису Арагонесу (973), который большую часть своей тренерской карьеры также провел в «Атлетико». Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года и дважды привел команду к победе в чемпионате Испании в 2014 и 2021 году.

«Реал Мадрид» отпраздновал свой 36-й титул чемпиона Ла Лиги. Мадридский клуб досрочно завоевал чемпионство после того, как «Барселона» на выезде проиграла «Жироне» в матче 34-го тура Ла Лиги, который прошел 4 мая. «Реал» вернул себе титул спустя сезон после того, как в прошлом году его завоевала «Барселона».

Ничушкин прервал рекордную серию в плей-офф, Кузнецов забил за «Каролину»

«Даллас» в гостях со счетом 4:1 победил «Колорадо» в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин прервал голевую серию из семи матчей, ранее россиянин забрасывал во всех играх со старта плей-офф. Благодаря этому он повторил рекорд НХЛ. В 1992 году в семи стартовых встречах розыгрыша Кубка Стэнли голы на свой счет записал американский нападающий Пэт Лафонтейн, выступавший за «Баффало». Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Далласа».

Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой в победной матче с «Рейнджерс» (4:3). 31-летний хоккеист отличился на второй минуте встречи, забросив шайбу из-под защитника. «Рейнджерс» потерпели первое поражение в текущем плей-офф. Сейчас счет в серии стал 3−1 в пользу команды из Нью-Йорка.

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Игрок «Ванкувера» Никита Задоров стал первым защитником в истории команды, который забросил четыре шайбы в девяти матчах со старта плей-офф. Во второй игре Задоров отличился во втором периоде. В третьем матче «Ванкувер» на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3 и повел в серии со счетом 2−1. А Задоров отметился двумя силовыми приемами.

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Передача Тарасенко помогла «Флориде» обыграть «Бостон» со счетом 3:2 и повести в серии второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 3−1. «Флорида» выиграла обе гостевые игры у «Бостона». Тарасенко провел 106-й матч в карьере в плей-офф и вышел на чистое 15-е место среди россиян по этому показателю.

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Вембаньяма признан лучшим новичком сезона в НБА, а Йокич стал обладателем награды MVP

Французский центровой команды «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма единогласно признан лучшим новичком по итогам регулярного чемпионата НБА сезона-2023/24. В голосовании приняли участие 99 журналистов и каждый из них поставил француза на первое место. Благодаря этому баскетболист набрал максимально возможные 495 очков. В дебютном сезоне в НБА Вембаньяма провел 71 матч, в которых набирал 21,4 очка, 10,6 подбора, 3,9 передачи, 3,6 блокшота и 1,2 перехвата в среднем за игру.

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич стал обладателем награды самому ценному игроку сезона-2023/24. Баскетболист в третий раз за последние четыре сезона выиграл эту награду. В опросе на звание MVP Никола Йокич набрал 926 очков, 79 журналистов из 99 поставили его на первое место. В этом сезоне центровой провел в регулярном чемпионате в составе «Наггетс» 79 матчей, в которых в среднем набирал 26,4 очка, 12,4 подбора и делал 9,0 результативных передач.

Впервые за 20 лет в ¼ финала «Мастерса» в Риме не сыграют Джокович и Надаль

Первая ракетка мира Новак Джокович неожиданно проиграл в третьем круге чилийскому спортсмену Алехандро Табило в двух сетах со счетом 2:6, 3:6. Ранее во время раздачи автографов на голову Джоковича упала бутылка, принадлежавшая одному из зрителей. После поражения он ответил, повлиял ли инцидент на игру.

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Рафаэль Надаль проиграл во втором круге девятой ракетке мира Хуберту Хуркачу из Польши в двух сетах со счетом 3:6, 1:6. Испанец десять раз выиграл «Мастерс» в Риме. Это рекордное достижение турнира.

Олимпийский огонь прибыл из Греции во Францию

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Исторический французский парусник «Белем» с олимпийским огнем на борту прибыл из порта греческого города Пирей в Марсель. Его впервые отправили в страну Олимпийских игр по морю. Эстафета по территории Франции продлится 68 дней и завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Игр 26 июля в Париже. Пловец Флоран Маноду, чемпион Олимпийских игр 2012 года, станет первым спортсменом, который понесет огонь.