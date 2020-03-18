Спорт на карантине: что происходит в России и мире (онлайн)

18 марта
14:08
Открытый чемпионат США по теннису под угрозой переноса. Старт турнира запланирован на 24 августа. В настоящий момент организаторы турнира не вносят никаких изменений в расписание, но не исключают такой возможности.
Вчера, во вторник 17 марта, организаторы Ролан Гаррос объявили о переносе турнира на сентябрь.
13:43
А Хабибу вирус нипочем. Он в США и продолжает подготовку к бою против Тони Фергюсона. Бой запланирован на 18 апреля. Президент UFC Дэна Уайт ранее заявил, что бой состоится при любых обстоятельствах.
13:20
Казанский «Ак Барс» выступил с обращением к главе КХЛ Алексею Морозову с призывом досрочно завершить сезон без определения победителя. В противном случае казанцы оставляют за собой право сняться с розыгрыша турнира. Ранее от продолжения выступлений в
13:08
Тем временем полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер явно вышел на новый, практически недостижимый уровень скуки.
13:00
Немножко хороших и добрых новостей. Вот в Испании футболист сделал своей девушке предложение во время домашнего карантина.
12:30
Российская
12:15
Министерство спорта России рекомендует перенести и отменить все соревнования на территории РФ начиная с 21 марта.
12:00
Есть первый заболевший хоккеист в НХЛ.
11:30
Кажется, Олимпиаду пока переносить не собираются. Она должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа этого года. Спортсмены недовольны и обвиняют Международный олимпийский комитет в безответственности.
11:00
Ночтью стало известно, что коронавирусом заразился еще один игрок НБА. Нападающий «Бруклина» Кевин Дюрант заявил, что сдал положительный тест.
10:00
Накануне во вторник УЕФА перенес Евро-2020. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля, состоится в 2021 году.
Также во вторник было принято решение поставить на паузу и главные российские турниры. До 10 апреля приостановлены РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ.
Помимо этого — крайне высока вероятность отмены чемпионата мира по хоккею, который пока запланирован на май. Официального заявления об отмене пока нет, но в Международной федерации хоккея признались, что не видят возможности провести турнир.