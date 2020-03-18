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12:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Спорт на карантине: что происходит в России и мире (онлайн)

Из-за пандемии коронавируса по всему миру правительства стран принимают экстремальные меры в попытках сдержать распространение болезни. Не обошел коронавирус стороной и спорт — спортсмены тоже заболевают, а по всему миру отменяются и переносятся соревнования. Что происходит, пока стадионы пустуют, а спортсмены заперты на карантин — читайте в нашем онлайне (и не забывайте мыть руки).

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Источник: AFP 2020

18 марта

14:08

Открытый чемпионат США по теннису под угрозой переноса. Старт турнира запланирован на 24 августа. В настоящий момент организаторы турнира не вносят никаких изменений в расписание, но не исключают такой возможности.

Вчера, во вторник 17 марта, организаторы Ролан Гаррос объявили о переносе турнира на сентябрь.

13:43

А Хабибу вирус нипочем. Он в США и продолжает подготовку к бою против Тони Фергюсона. Бой запланирован на 18 апреля. Президент UFC Дэна Уайт ранее заявил, что бой состоится при любых обстоятельствах.

13:20

Казанский «Ак Барс» выступил с обращением к главе КХЛ Алексею Морозову с призывом досрочно завершить сезон без определения победителя. В противном случае казанцы оставляют за собой право сняться с розыгрыша турнира. Ранее от продолжения выступлений в плей-офф КХЛ уже отказались финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс».

13:08

Тем временем полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер явно вышел на новый, практически недостижимый уровень скуки.

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13:00

Немножко хороших и добрых новостей. Вот в Испании футболист сделал своей девушке предложение во время домашнего карантина.

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12:30

Российская премьер-лига скорее всего не возобновится 10 апреля. Об этом сообщает «Матч ТВ». Наиболее вероятными датами возобновления чемпионата России называют 3 и 17 мая. Если турнир возобновится 17-го, командам придется проводить матчи через два дня на третий и через три на четвертый.

12:15

Министерство спорта России рекомендует перенести и отменить все соревнования на территории РФ начиная с 21 марта.

12:00

Есть первый заболевший хоккеист в НХЛ. Кто-то из «Оттавы», имя не называют.

11:30

Кажется, Олимпиаду пока переносить не собираются. Она должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа этого года. Спортсмены недовольны и обвиняют Международный олимпийский комитет в безответственности.

11:00

Ночтью стало известно, что коронавирусом заразился еще один игрок НБА. Нападающий «Бруклина» Кевин Дюрант заявил, что сдал положительный тест.

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10:00

Накануне во вторник УЕФА перенес Евро-2020. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля, состоится в 2021 году.

Также во вторник было принято решение поставить на паузу и главные российские турниры. До 10 апреля приостановлены РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ.

Помимо этого — крайне высока вероятность отмены чемпионата мира по хоккею, который пока запланирован на май. Официального заявления об отмене пока нет, но в Международной федерации хоккея признались, что не видят возможности провести турнир.

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