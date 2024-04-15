События недели. Победа «Зенита», отставка Абаскаля, чемпионство «Байера»
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией», а также «Манчестер Сити» и «Реалом» закончились вничью. Встреча на домашней арене лондонского клуба завершилась со счетом 2:2, а в Мадриде команды разошлись забив друг другу по три гола. Ответные игры пройдут 17 апреля.
В другой паре ¼ финала ЛЧ «Барселона» на выезде обыграла «ПСЖ» со счетом 3:2. А «Атлетико», впервые с 2019 года выиграл матч у немецкой команды в еврокубках. Команда Диего Симеоне оказалась сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:1. Ответные матчи между этими парами пройдут 16 апреля.
В Лиге Европы также прошли матчи ¼ финала. «Аталанта» на выезде разгромила «Ливерпуль» со счетом 3:0. «Милан» на домашнем поле уступил «Роме» со счетом 0:1. Леверкузенский «Байер» дома обыграл английский «Вест Хэм» со счетом 2:0. А португальская «Бенфика» оказалась сильнее «Марселя», встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 2:1. Ответные матчи между командами пройдут 18 апреля.
В розыгрыше Лиги конференций ПАОК с Магомедом Оздоевым в старте проиграл «Брюгге» в первом четвертьфинальном матче со счетом 0:1. «Астон Вилла» была сильнее «Лилля» — 2:1. «Виктория Пльзень» с «Фиорентиной» не отметились забитыми мячами. «Олимпиакос» выиграл у «Фенербахче» со счетом 3:2. Ответные матчи между командами также пройдут 18 апреля.
В центральном матче 24-го тура РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Матео Кассьерра (48-я минута) и Артур (64). У проигравших отличился Лукас Оласа (16). Для Касьерры этот гол стал 16-м, он уверенно лидирует в бомбардирской гонке чемпионата России.
Московский «Спартак» на выезде уступил «Сочи» со счетом 0:1. «Сочи» одержал победу в РПЛ впервые с 22 октября 2023 года, тогда команда на выезде со счетом 4:1 переиграла екатеринбургский «Урал». После этого поражения руководство красно-белых приняло решение об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля. К ответному матчу против «Зенита» в Кубке России команду будет готовить Владимир Слишкович.
Идущее на третьем месте в турнирной таблице РПЛ «Динамо» проиграло третий подряд матч. На этот раз команда Марцела Лички уступила «Уралу» со счетом 1:2.
«Балтика» нанесла историческое поражение «Ахмату», обыграв грозненцев со счетом 7:1. Для «Ахмата» это одно из крупнейших поражений в истории, а «Балтика» прервала свою 22-матчевую серию без гостевых побед в чемпионате России.
ЦСКА вырвал ничью, уступая по ходу матча с «Локомотивом» 1:3. Армейцы смогли сравнять счет в последние десять минут основного времени.
«Оренбург» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей, обыграв «Пари НН» со счетом 3:1. А «Ростов» благодаря голу Ронадло в концовке матча был сильнее «Факела». Теперь команда Валерия Карпина отстает на одно очко от идущего на седьмом месте в турнирной таблице «Спартака».
Леверкузенский «Байер» досрочно выиграл чемпионат Германии, победив в 29-м туре «Вердер» (5:0) и став недосягаемым для мюнхенской «Баварии» за пять матчей до конца турнира. «Байер» набрал 79 очков в таблице. У «Баварии», которая неизменно побеждала в турнире с 2013 года, 63 очка, и она уже не сможет догнать команду Хаби Алонсо.
«Арсенал» проиграл «Астон Вилле», а «Ливерпуль» сенсационно уступил «Кристал Пэлас». Эти поражения позволили «Манчестер Сити» возглавить турнирную таблицу АПЛ. «Сити» днем ранее обыграл «Лутон Таун» со счетом 5:1. Теперь в активе команды Хосепа Гвардиолы 73 очка, горожане оторвались от преследователей на два очка.
«Реал» и «Барселона» выиграли матчи 31-го тура чемпионата Испании перед Эль-Класико, которое состоится 21 апреля. «Атлетико» обыграл «Жирону» со счетом 3:1. «Жирона» продолжает удерживать третье место в Ла Лиге, «матрасники» отстают от нее на четыре очка.
Матч-32-го тура Серии А между «Удинезе» и «Ромой» перенесли из-за госпитализации футболиста. Защитник «Ромы» Эван Н’Дика почувствовал себя плохо на 73-й минуте матча. Он упал на газон и держался за грудь. Медицинская бригада оказала Н’Дика помощь и унесла его с поля на носилках. Лидирующий в чемпионате Италии «Интер» сыграл вничью с «Кальяри» — 2:2, а уже в следующем туре Серии А может оформить чемпионство, обыграв «Милан».
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров первым среди россиян набрал 140 очков за сезон в НХЛ. Кучеров поучаствовал в обеих шайбах своей команды в матче против «Оттавы» (2:3 Б). Никита Кучеров обновил российский рекорд по количеству набранных очков за сезон и укрепил свое лидерство в гонке бомбардиров. После 79 сыгранных матчей в его активе 141 (43+98) набранное очко.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин догнал Павла Буре по числу набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин в победном матче с «Айлендерс» (3:2 Б) набрал 779-е очко (264 гола + 515 результативных передач) и сравнялся по этому показателю с Павлом Буре (779; 437+342).
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел в лидеры по числу сухих матчей в сезоне НХЛ. «Флорида» дома обыграла «Коламбус» со счетом 4:0. Бобровский в этом матче отразил все 25 бросков и был признан первой звездой встречи. Для 35-летнего россиянина это уже шестой шатаут в сезоне — по этому показателю он сравнялся с лидерами регулярного чемпионата Коннором Ингрэмом из «Аризоны» и Тристаном Джарри из «Питтсбурга».
Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче против «Аризоны» (6:5). В девяти последних матчах 28-летний россиянин набрал 16 (9+7) очков. Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал рекордсменом в истории клуба по голам в выездных матчах в сезоне и помог своей команде обыграть в гостях «Сан-Хосе» (6:2), оформив дубль. На счету Капризова стало 23 шайбы в выездных матчах, он побил клубный рекорд Марьяна Габорика (22 шайбы), установленный им в сезоне-2002/03.
В финальном матче канадские хоккеистки обыграли сборную США со счетом 6:5 ОТ. Они вернули себе титул чемпионок мира, завоевав его в рекордный 13-й раз. На счету американок 10 чемпионских титулов. Канада и США являются единственными сборными, которые выигрывали женский ЧМ с момента его основания в 1990 году. Лучшим игроком турнира была признана американка Лайла Эдвардс. 20-летняя нападающая набрала 8 (6+2) очков в семи матчах.
Бронзовым призером турнира стала сборная Финляндии, которая в матче за третье место обыграла команду Чехии (3:2 Б).
Арман Царукян нанес поражение экс-чемпиону UFC в легком весе бразильцу Чарльзу Оливейре на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе. Царукян одержал победу раздельным решением судей. Во время выхода к октагону Царукян набросился на зрителя, позднее он объяснил это тем, что зритель показал ему средний палец. Президент промоушена Дана Уайт заявил, что скорее всего на них подадут в суд, но заверил, что в организации с этим разберуться.
После боя в команде Царукяна сообщили, что отказались от реванша с Исламом Махачевым на турнире UFC 302.
В другой встрече легковесов американец Джастин Гэтжи досрочно уступил нокаутом соотечественнику Максу Холлоуэю, экс-чемпиону UFC в полулегком весе, и утратил пояс «Самого опасного гангстера» (BMF).
Ирина Казакевич выиграла общий зачет Кубка Содружества, набрав 1 041 очко. Второе место заняла Наталия Шевченко, набрав 1 015 очков, третьей стала Тамара Дербушева (999). Зачет масс-стартов выиграла Анастасия Гореева, набрав 432 очка.
У мужчин первым в общем зачете Кубка Содружества стал белорус Антон Смольский, набрав 1 167 очков. Второе место занял россиянин Эдуард Латыпов в активе призера Олимпийских игр 1 144 очка, тройку лидеров замкнул его соотечественник Александр Поварницын (1 006).
Бывшего главу мирового биатлона Андерса Бессеберга приговорили к трем годам и одному месяцу тюремного заключения по делу о коррупции. Судебный процесс над Бессебергом, который более 25 лет был президентом IBU, проходил с 9 января по 15 февраля. Ему было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год, он обвинялся в получении взяток, в том числе от российских функционеров.
Экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что экс-глава мирового биатлона Бессеберг заслужил тюрьму своим поведением.
По итогам регулярного чемпионата НБА сформировались все участники решающих матчей.
Лучшей командой Запада стала «Оклахома», одержавшая 57 побед при 25 поражениях. Также в плей-офф отобрались действующие чемпионы НБА «Денвер» (2-й номер посева), «Миннесота» (3), «Лос-Анджелес Клипперс» (4), «Даллас» (5) и «Финикс» (6).
На Востоке лучшим стал «Бостон», одержавший 64 победы при 18 поражениях. Вместе с ними в плей-офф попали «Нью‑Йорк Никс» (2), «Милуоки» (3), «Кливленд» (4), «Орландо» (5) и «Индиана» (6).
В плей‑ин от Запада сыграют «Нью-Орлеан» (7), «Лейкерс» (8), «Сакраменто» (9) и «Голден Стейт» (10), от Востока — «Филадельфия» (7), «Майами» (8), «Чикаго» (9) и «Атланта» (10).