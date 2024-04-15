События недели. Победа «Зенита», отставка Абаскаля, чемпионство «Байера»

«Реал» и «Сити» устроили голевое шоу, «Аталанта» разгромила «Ливерпуль» на «Энфилде»

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией», а также «Манчестер Сити» и «Реалом» закончились вничью. Встреча на домашней арене лондонского клуба завершилась со счетом 2:2, а в Мадриде команды разошлись забив друг другу по три гола. Ответные игры пройдут 17 апреля.

В другой паре ¼ финала ЛЧ «Барселона» на выезде обыграла «ПСЖ» со счетом 3:2. А «Атлетико», впервые с 2019 года выиграл матч у немецкой команды в еврокубках. Команда Диего Симеоне оказалась сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:1. Ответные матчи между этими парами пройдут 16 апреля.

В Лиге Европы также прошли матчи ¼ финала. «Аталанта» на выезде разгромила «Ливерпуль» со счетом 3:0. «Милан» на домашнем поле уступил «Роме» со счетом 0:1. Леверкузенский «Байер» дома обыграл английский «Вест Хэм» со счетом 2:0. А португальская «Бенфика» оказалась сильнее «Марселя», встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 2:1. Ответные матчи между командами пройдут 18 апреля.

В розыгрыше Лиги конференций ПАОК с Магомедом Оздоевым в старте проиграл «Брюгге» в первом четвертьфинальном матче со счетом 0:1. «Астон Вилла» была сильнее «Лилля» — 2:1. «Виктория Пльзень» с «Фиорентиной» не отметились забитыми мячами. «Олимпиакос» выиграл у «Фенербахче» со счетом 3:2. Ответные матчи между командами также пройдут 18 апреля.

«Зенит» победил «Краснодар», «Спартак» уволил Абаскаля, «Динамо» проиграл три последних матча в РПЛ

В центральном матче 24-го тура РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Матео Кассьерра (48-я минута) и Артур (64). У проигравших отличился Лукас Оласа (16). Для Касьерры этот гол стал 16-м, он уверенно лидирует в бомбардирской гонке чемпионата России.

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Московский «Спартак» на выезде уступил «Сочи» со счетом 0:1. «Сочи» одержал победу в РПЛ впервые с 22 октября 2023 года, тогда команда на выезде со счетом 4:1 переиграла екатеринбургский «Урал». После этого поражения руководство красно-белых приняло решение об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля. К ответному матчу против «Зенита» в Кубке России команду будет готовить Владимир Слишкович.

Идущее на третьем месте в турнирной таблице РПЛ «Динамо» проиграло третий подряд матч. На этот раз команда Марцела Лички уступила «Уралу» со счетом 1:2.

«Балтика» нанесла историческое поражение «Ахмату», обыграв грозненцев со счетом 7:1. Для «Ахмата» это одно из крупнейших поражений в истории, а «Балтика» прервала свою 22-матчевую серию без гостевых побед в чемпионате России.

ЦСКА вырвал ничью, уступая по ходу матча с «Локомотивом» 1:3. Армейцы смогли сравнять счет в последние десять минут основного времени.

«Оренбург» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей, обыграв «Пари НН» со счетом 3:1. А «Ростов» благодаря голу Ронадло в концовке матча был сильнее «Факела». Теперь команда Валерия Карпина отстает на одно очко от идущего на седьмом месте в турнирной таблице «Спартака».

«Байер» впервые стал чемпионом Германии, «Арсенал» уступил первое место в АПЛ «Ман Сити»

Леверкузенский «Байер» досрочно выиграл чемпионат Германии, победив в 29-м туре «Вердер» (5:0) и став недосягаемым для мюнхенской «Баварии» за пять матчей до конца турнира. «Байер» набрал 79 очков в таблице. У «Баварии», которая неизменно побеждала в турнире с 2013 года, 63 очка, и она уже не сможет догнать команду Хаби Алонсо.

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«Арсенал» проиграл «Астон Вилле», а «Ливерпуль» сенсационно уступил «Кристал Пэлас». Эти поражения позволили «Манчестер Сити» возглавить турнирную таблицу АПЛ. «Сити» днем ранее обыграл «Лутон Таун» со счетом 5:1. Теперь в активе команды Хосепа Гвардиолы 73 очка, горожане оторвались от преследователей на два очка.

«Реал» и «Барселона» выиграли матчи 31-го тура чемпионата Испании перед Эль-Класико, которое состоится 21 апреля. «Атлетико» обыграл «Жирону» со счетом 3:1. «Жирона» продолжает удерживать третье место в Ла Лиге, «матрасники» отстают от нее на четыре очка.

Матч-32-го тура Серии А между «Удинезе» и «Ромой» перенесли из-за госпитализации футболиста. Защитник «Ромы» Эван Н’Дика почувствовал себя плохо на 73-й минуте матча. Он упал на газон и держался за грудь. Медицинская бригада оказала Н’Дика помощь и унесла его с поля на носилках. Лидирующий в чемпионате Италии «Интер» сыграл вничью с «Кальяри» — 2:2, а уже в следующем туре Серии А может оформить чемпионство, обыграв «Милан».

Кучеров набрал 140 очков, Панарин догнал Буре

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров первым среди россиян набрал 140 очков за сезон в НХЛ. Кучеров поучаствовал в обеих шайбах своей команды в матче против «Оттавы» (2:3 Б). Никита Кучеров обновил российский рекорд по количеству набранных очков за сезон и укрепил свое лидерство в гонке бомбардиров. После 79 сыгранных матчей в его активе 141 (43+98) набранное очко.

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин догнал Павла Буре по числу набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин в победном матче с «Айлендерс» (3:2 Б) набрал 779-е очко (264 гола + 515 результативных передач) и сравнялся по этому показателю с Павлом Буре (779; 437+342).

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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел в лидеры по числу сухих матчей в сезоне НХЛ. «Флорида» дома обыграла «Коламбус» со счетом 4:0. Бобровский в этом матче отразил все 25 бросков и был признан первой звездой встречи. Для 35-летнего россиянина это уже шестой шатаут в сезоне — по этому показателю он сравнялся с лидерами регулярного чемпионата Коннором Ингрэмом из «Аризоны» и Тристаном Джарри из «Питтсбурга».

Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче против «Аризоны» (6:5). В девяти последних матчах 28-летний россиянин набрал 16 (9+7) очков. Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал рекордсменом в истории клуба по голам в выездных матчах в сезоне и помог своей команде обыграть в гостях «Сан-Хосе» (6:2), оформив дубль. На счету Капризова стало 23 шайбы в выездных матчах, он побил клубный рекорд Марьяна Габорика (22 шайбы), установленный им в сезоне-2002/03.

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Канада выиграла женский чемпионат мира по хоккею

В финальном матче канадские хоккеистки обыграли сборную США со счетом 6:5 ОТ. Они вернули себе титул чемпионок мира, завоевав его в рекордный 13-й раз. На счету американок 10 чемпионских титулов. Канада и США являются единственными сборными, которые выигрывали женский ЧМ с момента его основания в 1990 году. Лучшим игроком турнира была признана американка Лайла Эдвардс. 20-летняя нападающая набрала 8 (6+2) очков в семи матчах.

Бронзовым призером турнира стала сборная Финляндии, которая в матче за третье место обыграла команду Чехии (3:2 Б).

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Арман Царукян победил Чарльза Оливейру

Арман Царукян нанес поражение экс-чемпиону UFC в легком весе бразильцу Чарльзу Оливейре на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе. Царукян одержал победу раздельным решением судей. Во время выхода к октагону Царукян набросился на зрителя, позднее он объяснил это тем, что зритель показал ему средний палец. Президент промоушена Дана Уайт заявил, что скорее всего на них подадут в суд, но заверил, что в организации с этим разберуться.

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После боя в команде Царукяна сообщили, что отказались от реванша с Исламом Махачевым на турнире UFC 302.

В другой встрече легковесов американец Джастин Гэтжи досрочно уступил нокаутом соотечественнику Максу Холлоуэю, экс-чемпиону UFC в полулегком весе, и утратил пояс «Самого опасного гангстера» (BMF).

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Итоги Кубка Содружества, приговор экс-главе IBU Бессебергу

Ирина Казакевич выиграла общий зачет Кубка Содружества, набрав 1 041 очко. Второе место заняла Наталия Шевченко, набрав 1 015 очков, третьей стала Тамара Дербушева (999). Зачет масс-стартов выиграла Анастасия Гореева, набрав 432 очка.

У мужчин первым в общем зачете Кубка Содружества стал белорус Антон Смольский, набрав 1 167 очков. Второе место занял россиянин Эдуард Латыпов в активе призера Олимпийских игр 1 144 очка, тройку лидеров замкнул его соотечественник Александр Поварницын (1 006).

Бывшего главу мирового биатлона Андерса Бессеберга приговорили к трем годам и одному месяцу тюремного заключения по делу о коррупции. Судебный процесс над Бессебергом, который более 25 лет был президентом IBU, проходил с 9 января по 15 февраля. Ему было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год, он обвинялся в получении взяток, в том числе от российских функционеров.

Экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что экс-глава мирового биатлона Бессеберг заслужил тюрьму своим поведением.

В НБА определились все пары плей-офф и плей-ин

По итогам регулярного чемпионата НБА сформировались все участники решающих матчей.

Лучшей командой Запада стала «Оклахома», одержавшая 57 побед при 25 поражениях. Также в плей-офф отобрались действующие чемпионы НБА «Денвер» (2-й номер посева), «Миннесота» (3), «Лос-Анджелес Клипперс» (4), «Даллас» (5) и «Финикс» (6).

На Востоке лучшим стал «Бостон», одержавший 64 победы при 18 поражениях. Вместе с ними в плей-офф попали «Нью‑Йорк Никс» (2), «Милуоки» (3), «Кливленд» (4), «Орландо» (5) и «Индиана» (6).