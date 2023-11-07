События недели. 8-й «Золотой мяч» Месси, Головин вновь забивает, главные матчи РПЛ, победа Звонаревой

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Вручение «Золотого мяча»

Месси обошел Холанда на 105 очков в голосовании за «Золотой мяч» и в восьмой раз стал обладателем престижной награды. Джуд Беллингем получил награду лучшему молодому игроку мира от France Football, Эмилиано Мартинес — трофей Яшина как лучший вратарь. Сборная России поздравила аргентинца с наградой.

Галопом по Европам и не только

«Тоттенхэм», более 40 минут играя вдевятером, разгромно проиграл «Челси» и уступил лидерство в чемпионате «Манчестер Сити». Это первое поражение «шпор» в сезоне. В разгроме «шпор» над «Борнмутом» отличился бельгиец Жереми Доку — гол и сразу четыре голевых передачи.

«Ливерпуль» на пятой добавленной минуте ушел от поражения в матче с новичком АПЛ «Лутоном» — гол забил Луис Диас, отца которого в Колумбии похитили повстанцы.

«Бавария» не оставила шансов принципиальному сопернику, переиграв дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:0. Английский форвард мюнхенцев Харри Кейн отметился хет-триком.

При этом лидирует в чемпионате другой клуб — «Байер», который выиграл у «Хоффенхайма» со счетом 3:2. Это десятая победа подряд леверкузенского клуба во всех турнирах.

«Барселона» лишь в компенсированное время сумела одержать минимальную победу над «Реал Сосьедадом». Арсен Захарян не играл за баскский клуб, весь матч проведя на скамейке запасных. Мадридский «Реал» не смог добыть три очка в мадридском дерби с «Райо Вальекано» — 0:0.

В Ла Лиге лидирует «Жирона» — каталонский коллектив переиграл «Осасуну» со счетом 4:2. Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик забил гол и сделал две результативные передачи.

Александр Головин продолжает радовать болельщиков — в матче с «Брестом» на счету россиянина гол и ассист. Головин в очередной раз попал в сборную тура Лиги 1. «Монако» после 11 туров идет на третьем месте, уступая два очка неожиданному лидеру — «Ницце». На втором месте расположился «ПСЖ».

Бразильский «Флуминенсе» впервые в своей истории завоевал Кубок Либертадорес. В финале со счетом 2:1 был обыгран аргентинский гранд «Бока Хуниорс». В составе «Флуминенсе» обладателем престижного трофея стал 35-летний Марсело, известный по выступлениям за «Реал».

«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью 27 фотографий 27 фотографий 27 фотографий

Состоялся 14-й тур Российской премьер-лиги

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и сохранил лидерство в турнирной таблице.

«Зенит» в Калининграде победил «Балтику» со счетом 2:0.

В московском дерби «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью 1:1 — Артем Дзюба вновь забил своему бывшему клубу.

ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН» (3:2), дважды уступая в счете, «Динамо» упустило возможность увезти три очка из Сочи, ведя в счете 3:1, в итоге — 3:3.

Еще немного новостей из мира футбола

Чемпионат мира 2034 года пройдет в Саудовской Аравии. Сборная России сыграет с Кубой в Волгограде 20 ноября. 78-летний Мирча Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо» и завершении тренерской карьеры. ФИФА отстранила Луиса Рубиалеса от футбола на 3 года за поцелуй с футболисткой после финала женского чемпионата мира.

Успехи российских хоккеистов в НХЛ

Артемий Панарин побил рекорд «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии со старта сезона.

Евгений Малкин вошел в топ-40 лучших бомбардиров в истории НХЛ с 1240 очками.

Овечкин не забивает четыре матча подряд.

Никита Кучеров в двух матчах подряд набрал больше 4 очков и с 20 очками лидирует в гонке лучших бомбардиров НХЛ.

19-летний защитник «Анахайма» Павел Минтюков — один из лидеров гонки бомбардиров среди новичков.

Яркие матчи КХЛ

«Спартак» в невероятном матче обыграл СКА в КХЛ, забросив победную шайбу на последней секунде матча.

«Ак Барс» переиграл «Барыс», уступая по ходу матча со счетом 0:3.

«Лада» смогла переиграть ЦСКА (4:3) и вернуться на первое место в Восточной конференции КХЛ

Итоговый турнир WTA и «Мастерс» в Париже

Польская теннисистка Ига Швентек разгромила в финале итогового турнира американку Джессику Пегулу и вернула себе первую строчку рейтинга — в полуфинале Швентек обыграла Арину Соболенко из Беларуси, которая таким образом стала экс-первой ракеткой мира.

39-летняя Вера Звонаревой вместе с немкой Лаурой Зигемунд стала победительницей Итогового турнира WTA в парном разряде. В финале была обыграна американо-австралийская пара Николь Меликар-Мартинес — Эллен Перес.

Новак Джокович в финале престижного парижского турнира был сильнее болгарина Григора Димитрова и в 40-й раз выиграл титул серии «Мастерс». Андрей Рублев дошел до полуфинала, где и уступил будущему победителю. Роман Сафиуллин, хоть и проиграл в ⅛ финала соотечественнику Карену Хачанову, запомнился на турнире, неожиданно переиграв вторую ракетку мира Карлоса Алькараса из Испании.

Очередная победа Макса Ферстаппена