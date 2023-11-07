События недели. 8-й «Золотой мяч» Месси, Головин вновь забивает, главные матчи РПЛ, победа Звонаревой
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Месси обошел Холанда на 105 очков в голосовании за «Золотой мяч» и в восьмой раз стал обладателем престижной награды. Джуд Беллингем получил награду лучшему молодому игроку мира от France Football, Эмилиано Мартинес — трофей Яшина как лучший вратарь. Сборная России поздравила аргентинца с наградой.
«Тоттенхэм», более 40 минут играя вдевятером, разгромно проиграл «Челси» и уступил лидерство в чемпионате «Манчестер Сити». Это первое поражение «шпор» в сезоне. В разгроме «шпор» над «Борнмутом» отличился бельгиец Жереми Доку — гол и сразу четыре голевых передачи.
«Ливерпуль» на пятой добавленной минуте ушел от поражения в матче с новичком АПЛ «Лутоном» — гол забил Луис Диас, отца которого в Колумбии похитили повстанцы.
«Бавария» не оставила шансов принципиальному сопернику, переиграв дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:0. Английский форвард мюнхенцев Харри Кейн отметился хет-триком.
При этом лидирует в чемпионате другой клуб — «Байер», который выиграл у «Хоффенхайма» со счетом 3:2. Это десятая победа подряд леверкузенского клуба во всех турнирах.
«Барселона» лишь в компенсированное время сумела одержать минимальную победу над «Реал Сосьедадом». Арсен Захарян не играл за баскский клуб, весь матч проведя на скамейке запасных. Мадридский «Реал» не смог добыть три очка в мадридском дерби с «Райо Вальекано» — 0:0.
В Ла Лиге лидирует «Жирона» — каталонский коллектив переиграл «Осасуну» со счетом 4:2. Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик забил гол и сделал две результативные передачи.
Александр Головин продолжает радовать болельщиков — в матче с «Брестом» на счету россиянина гол и ассист. Головин в очередной раз попал в сборную тура Лиги 1. «Монако» после 11 туров идет на третьем месте, уступая два очка неожиданному лидеру — «Ницце». На втором месте расположился «ПСЖ».
Бразильский «Флуминенсе» впервые в своей истории завоевал Кубок Либертадорес. В финале со счетом 2:1 был обыгран аргентинский гранд «Бока Хуниорс». В составе «Флуминенсе» обладателем престижного трофея стал 35-летний Марсело, известный по выступлениям за «Реал».
«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и сохранил лидерство в турнирной таблице.
«Зенит» в Калининграде победил «Балтику» со счетом 2:0.
В московском дерби «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью 1:1 — Артем Дзюба вновь забил своему бывшему клубу.
ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН» (3:2), дважды уступая в счете, «Динамо» упустило возможность увезти три очка из Сочи, ведя в счете 3:1, в итоге — 3:3.
Чемпионат мира 2034 года пройдет в Саудовской Аравии. Сборная России сыграет с Кубой в Волгограде 20 ноября. 78-летний Мирча Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо» и завершении тренерской карьеры. ФИФА отстранила Луиса Рубиалеса от футбола на 3 года за поцелуй с футболисткой после финала женского чемпионата мира.
Артемий Панарин побил рекорд «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии со старта сезона.
Евгений Малкин вошел в топ-40 лучших бомбардиров в истории НХЛ с 1240 очками.
Овечкин не забивает четыре матча подряд.
Никита Кучеров в двух матчах подряд набрал больше 4 очков и с 20 очками лидирует в гонке лучших бомбардиров НХЛ.
19-летний защитник «Анахайма» Павел Минтюков — один из лидеров гонки бомбардиров среди новичков.
«Спартак» в невероятном матче обыграл СКА в КХЛ, забросив победную шайбу на последней секунде матча.
«Ак Барс» переиграл «Барыс», уступая по ходу матча со счетом 0:3.
«Лада» смогла переиграть ЦСКА (4:3) и вернуться на первое место в Восточной конференции КХЛ
Польская теннисистка Ига Швентек разгромила в финале итогового турнира американку Джессику Пегулу и вернула себе первую строчку рейтинга — в полуфинале Швентек обыграла Арину Соболенко из Беларуси, которая таким образом стала экс-первой ракеткой мира.
39-летняя Вера Звонаревой вместе с немкой Лаурой Зигемунд стала победительницей Итогового турнира WTA в парном разряде. В финале была обыграна американо-австралийская пара Николь Меликар-Мартинес — Эллен Перес.
Новак Джокович в финале престижного парижского турнира был сильнее болгарина Григора Димитрова и в 40-й раз выиграл титул серии «Мастерс». Андрей Рублев дошел до полуфинала, где и уступил будущему победителю. Роман Сафиуллин, хоть и проиграл в ⅛ финала соотечественнику Карену Хачанову, запомнился на турнире, неожиданно переиграв вторую ракетку мира Карлоса Алькараса из Испании.
Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии. Это 17-ая победа в сезоне и новый рекорд «Формулы-1» по количеству выигранных Гран-при за один год. Победа в Бразилии стала для нидерландца 52-й на этапе «Формулы-1». Впереди только Феттель (53), Шумахер (91) и Хэмилтон (103).