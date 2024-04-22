События недели. Вылет «Барселоны» и «Сити» из Лиги чемпионов, Эль-Класико, Кучеров — лучший бомбардир НХЛ
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Мадридский «Реал» выбил действующего победителя «Манчестер Сити» из розыгрыша Лиги чемпионов. Испанцы победили в серии пенальти после ничьей 1:1 в игровое время. «Бавария» смогла пройти «Арсенал» (1:0) благодаря голу Йозуа Киммиха. Мадридский и мюнхенский клубы сыграют между собой в полуфинале. Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер стал рекордсменом Лиги чемпионов по полным матчам без пропущенных голов.
«ПСЖ» разгромил «Барселону» в гостях (4:1) и вышел в полуфинал ЛЧ. Ключевым моментом матча стал эпизод на 29-й минуте, когда был удален защитник каталонцев Рональд Араухо. К тому моменту «Барса» вела в счете, но вдесятером не смогла противостоять сопернику. Парижане в полуфинале сойдутся с «Боруссией», обыгравшей мадридский «Атлетико».
В Лиги Европы также определились полуфинальные пары. «Рома», в двух матчах обыгравшая соотечественников из «Милана», в ½ финала сыграет с новым чемпионом Германии «Байером». «Аталанта» по итогам двух матчей выбила из турнира «Ливерпуль». Клуб из Бергамо в следующей стадии сыграет с «Марселем», который по пенальти прошел «Бенфику».
Гол Джуда Беллингема в добавленное ко второму тайму время принес «Реалу» победу над «Барсой» в Эль-Класико — 3:2. Мадридцы опережают сине-гранатовых в таблице Ла Лиги уже на 11 очков. «Жирона» разгромила «Кадис», сократив отрыв от второго места до двух очков, и впервые в истории гарантировала себе место в еврокубках на следующий сезон.
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и вышел в финал Кубка Англии. Соперником «горожан» станет «Манчестер Юнайтед», который в драматичном матче с «Ковентри» добыл победу в серии пенальти. «Ман Сити» и «МЮ» сыграют в финале Кубка Англии второй год подряд — в 2023 году трофей достался команде Гвардиолы.
В АПЛ «Ливерпуль» и «Арсенал» одержали победы. У обоих клубов по 74 очка за 5 туров до конца чемпионата. «Манчестер Сити» отстает на 1 очко, имея игру в запасе.
«Байер» продлил серию без поражений до 45 матчей, сравняв счет в матче с дортмундской «Боруссией» на седьмой добавленной минуте. «Бавария» разгромила берлинский «Унион» — 5:1. Харри Кейн забил 40-й гол в сезоне.
Полузащитник «Монако» Головин выбыл до конца сезона из-за травмы. Монегаски без россиянина сумели добыть три очка в матче с «Брестом» и вышли на второе место. Лидирует в Лиге 1 «ПСЖ», в минувшем туре разгромивший «Лион».
Лидеры одержали победы: «Зенит» с минимальным счетом обыграл «Оренбург», а «Краснодар» — воронежский «Факел». «Спартак» неожиданно на выезде разгромил «Ростов» — 5:1, а ЦСКА проиграл находящемуся в зоне вылета «Ахмату».
Лучшим бомбардиром НХЛ стал Никита Кучеров из «Тампы» — 144 (44+100) очка в 81 игре. Он выиграл «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере. Кучеров — пятый игрок в истории НХЛ, сделавший 100 передач за сезон. «Вашингтон» в последнем матче регулярного сезона переиграл «Филадельфию» и вышел в плей-офф. Овечкин забил 853-й гол в лиге — до рекорда Гретцки осталась 41 шайба.
«Вашингтон» проиграл в первом матче плей-офф со счетом 1:4 победителям регулярного чемпионата из «Нью-Йорк Рейнджерс». Победная шайба на счету Артемия Панарина. «Флорида» обыграла «Тампу» 3:2, а «Виннипег» — «Колорадо» в результативном матче (7:6). «Каролина» удачно начала плей-офф, одолев «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче. Россиянин Евгений Кузнецов набрал 2 очка (1+1) и стал первой звездой матча.
В новом сезоне в лиге появится новая команда. НХЛ объявила о создании клуба в Юте. Все хоккеисты «Аризоны» перешли в новую команду.
В начале недели «Металлург» победил «Автомобилист» в 7-м матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. В первых двух матчах финала магнитогорцы одержали победу над ярославским «Локомотивом» — 2:1 и 1:0.
В Торонто завершился турнир претендентов. Чемпион мира из Китая Дин Лижэнь за мировую шахматную корону сразится с 17-летним Гукешем Доммараджу. Индийским гроссмейстер — самый молодой в истории претендент на шахматную корону. Ян Непомнящий стал единственным участником турнира, ни разу не проигравшим за 14 партий, но большое количество ничьих позволило россиянину занять лишь третье место.
В турнире претенденток победу одержала представительница Китая Тань Чжунъи. Она сыграет за титул с соотечественницей Цзюй Вэньцзюнь. Россиянки Анастасия Горячкина и Екатерина Лагно завершили турнир на, соответственно, пятом и шестом местах.
Победителем гонки в Шанхае стал Макс Ферстаппен. Представитель Нидерландов выиграл все пять Гран-при нового сезона. Вторым в Шанхае пришел к финишу британец Ландо Норрис из «Макларена». Третье место досталось партнеру Ферстаппена по «Ред Буллу» Серхио Пересу из Мексики.