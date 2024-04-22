События недели. Вылет «Барселоны» и «Сити» из Лиги чемпионов, Эль-Класико, Кучеров — лучший бомбардир НХЛ

Прошли ответные матчи ¼ финала еврокубков

Мадридский «Реал» выбил действующего победителя «Манчестер Сити» из розыгрыша Лиги чемпионов. Испанцы победили в серии пенальти после ничьей 1:1 в игровое время. «Бавария» смогла пройти «Арсенал» (1:0) благодаря голу Йозуа Киммиха. Мадридский и мюнхенский клубы сыграют между собой в полуфинале. Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер стал рекордсменом Лиги чемпионов по полным матчам без пропущенных голов.

«ПСЖ» разгромил «Барселону» в гостях (4:1) и вышел в полуфинал ЛЧ. Ключевым моментом матча стал эпизод на 29-й минуте, когда был удален защитник каталонцев Рональд Араухо. К тому моменту «Барса» вела в счете, но вдесятером не смогла противостоять сопернику. Парижане в полуфинале сойдутся с «Боруссией», обыгравшей мадридский «Атлетико».

В Лиги Европы также определились полуфинальные пары. «Рома», в двух матчах обыгравшая соотечественников из «Милана», в ½ финала сыграет с новым чемпионом Германии «Байером». «Аталанта» по итогам двух матчей выбила из турнира «Ливерпуль». Клуб из Бергамо в следующей стадии сыграет с «Марселем», который по пенальти прошел «Бенфику».

Эль-Класико и другие события топ-5 лиг Европы

Гол Джуда Беллингема в добавленное ко второму тайму время принес «Реалу» победу над «Барсой» в Эль-Класико — 3:2. Мадридцы опережают сине-гранатовых в таблице Ла Лиги уже на 11 очков. «Жирона» разгромила «Кадис», сократив отрыв от второго места до двух очков, и впервые в истории гарантировала себе место в еврокубках на следующий сезон.

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и вышел в финал Кубка Англии. Соперником «горожан» станет «Манчестер Юнайтед», который в драматичном матче с «Ковентри» добыл победу в серии пенальти. «Ман Сити» и «МЮ» сыграют в финале Кубка Англии второй год подряд — в 2023 году трофей достался команде Гвардиолы.

В АПЛ «Ливерпуль» и «Арсенал» одержали победы. У обоих клубов по 74 очка за 5 туров до конца чемпионата. «Манчестер Сити» отстает на 1 очко, имея игру в запасе.

«Байер» продлил серию без поражений до 45 матчей, сравняв счет в матче с дортмундской «Боруссией» на седьмой добавленной минуте. «Бавария» разгромила берлинский «Унион» — 5:1. Харри Кейн забил 40-й гол в сезоне.

Полузащитник «Монако» Головин выбыл до конца сезона из-за травмы. Монегаски без россиянина сумели добыть три очка в матче с «Брестом» и вышли на второе место. Лидирует в Лиге 1 «ПСЖ», в минувшем туре разгромивший «Лион».

25-й тур РПЛ

Лидеры одержали победы: «Зенит» с минимальным счетом обыграл «Оренбург», а «Краснодар» — воронежский «Факел». «Спартак» неожиданно на выезде разгромил «Ростов» — 5:1, а ЦСКА проиграл находящемуся в зоне вылета «Ахмату».

НХЛ. Завершение регулярного сезона и начало плей-офф

Лучшим бомбардиром НХЛ стал Никита Кучеров из «Тампы» — 144 (44+100) очка в 81 игре. Он выиграл «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере. Кучеров — пятый игрок в истории НХЛ, сделавший 100 передач за сезон. «Вашингтон» в последнем матче регулярного сезона переиграл «Филадельфию» и вышел в плей-офф. Овечкин забил 853-й гол в лиге — до рекорда Гретцки осталась 41 шайба.

«Вашингтон» проиграл в первом матче плей-офф со счетом 1:4 победителям регулярного чемпионата из «Нью-Йорк Рейнджерс». Победная шайба на счету Артемия Панарина. «Флорида» обыграла «Тампу» 3:2, а «Виннипег» — «Колорадо» в результативном матче (7:6). «Каролина» удачно начала плей-офф, одолев «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче. Россиянин Евгений Кузнецов набрал 2 очка (1+1) и стал первой звездой матча.

В новом сезоне в лиге появится новая команда. НХЛ объявила о создании клуба в Юте. Все хоккеисты «Аризоны» перешли в новую команду.

Финал Кубка Гагарина

В начале недели «Металлург» победил «Автомобилист» в 7-м матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. В первых двух матчах финала магнитогорцы одержали победу над ярославским «Локомотивом» — 2:1 и 1:0.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241226&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Шахматный турнир претендентов и претенденток

В Торонто завершился турнир претендентов. Чемпион мира из Китая Дин Лижэнь за мировую шахматную корону сразится с 17-летним Гукешем Доммараджу. Индийским гроссмейстер — самый молодой в истории претендент на шахматную корону. Ян Непомнящий стал единственным участником турнира, ни разу не проигравшим за 14 партий, но большое количество ничьих позволило россиянину занять лишь третье место.

В турнире претенденток победу одержала представительница Китая Тань Чжунъи. Она сыграет за титул с соотечественницей Цзюй Вэньцзюнь. Россиянки Анастасия Горячкина и Екатерина Лагно завершили турнир на, соответственно, пятом и шестом местах.

«Формула-1». Гран-при Китая