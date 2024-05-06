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15:39 (мск), источник: Sportmail.ru

События недели. Троевластие в РПЛ, пента-трик Месси и триумф Рублева

Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.

Динамо
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ПСЖПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Динамо» догнало «Краснодар» и «Зенит»

Самым ярким матчем недели в РПЛ неожиданно стала дуэль «Динамо» и «Сочи», которая закончилась со счетом 3:2. Красивый гол пяткой после перерыва забил Константин Тюкавин, а остальные четыре мяча были забиты в промежуток с 83-й по 95-ю минуту.

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«Краснодар» дома неожиданно уступил «Ахмату» (0:1), чем максимально обострил ситуацию в турнирной таблице. Теперь у «Динамо», «Краснодара» и «Зенита» в активе ровно по 50 очков. Правда, действующий чемпион свой матч с «Факелом» проведет в понедельник и после двух поражений подряд попытается вернуть себе лидерство в таблице.

«Спартак» на выезде не смог обыграть «Пари НН» (0:0). Нижегородцы провели первый матч под руководством главного тренера Саши Илича.

В Кубке России ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью (1:1) в первом финальном матче Пути РПЛ. В Пути регионов «Спартак» благодаря обыграл «Динамо» (2:0) и теперь находится в шаге от выхода в суперфинал. Осталось лишь в Калининграде победить «Балтику», которая на выезде сумела пройти «Ростов» (1:0).

«Зенит» объявил о договоренности с Сергеем Семаком о новом контракте, который будет заключен сразу на шесть лет — до 2030 года.

Еврокубковые полуфиналы

В Лиге чемпионов «Бавария» дома сыграла вничью с «Реалом» (2:2) — дубль на счету Винисиуса, который был признан игроком недели. «Боруссия» добилась минимальной победы над «Пари Сен-Жермен» (1:0) и обеспечила Германии пятую путевку в ЛЧ на следующий сезон. Судя по месту «Дортмунда» в турнирной таблице Бундеслиги, эта путевка ему же и достанется.

«Байер» сделал серьезную заявку на финал Лиги Европы, обыграв на выезде «Рому» (0:2). «Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Марселем» (1:1). В Лиге конференций «Олимпиакос» обыграл «Астон Виллу» (4:2), а «Фиорентина» оказалась сильнее «Брюгге» (3:2).

Обзор европейских топ-лиг

В АПЛ продолжается чемпионская гонка: «Арсенал» дома обыграл «Борнмут» (3:0), а «Ман Сити» благодаря покеру Холанда на выезде разгромил «Вулверхэмптон» (5:1). «Тоттенхэм» на минувшей недели потерпел два болезненных поражения — от «Челси» (0:2) и «Ливерпуля» (2:4). «Челси» также успел одержать разгромную победу над «Вест Хэмом» (5:0), благодаря чему вернулся в борьбу за еврокубки.

«Шеффилд» официально вылетел из АПЛ и стал первой за 115 лет командой в АПЛ, которая пропустила 100 голов за сезон. Из Чемпионшипа поднимаются «Лестер» и «Ипсвич», которого в АПЛ не было целых 22 года.

«Реал» дома обыграл «Кадис» (3:0) и в 36-й раз стал чемпионом Испании. Алаба завоевал 12-е чемпионство в карьере и вплотную приблизился к рекорду топ-5 лиг. Куртуа появился на поле впервые с июня 2023 года. «Жирона» дома победила «Барселону» (4:2) и гарантировала себе место в Лиге чемпионов.

«Бавария» в гостях проиграла «Штутгарту» (1:3) и теперь может упасть на третью строчку в Бундеслиге. Мюнхенцы никак не могут найти тренера на будущий сезон — на минувшей неделе отказался Рангник, теперь пошли разговоры об интересе к Эрику тен Хагу. «Байер» разгромил «Айнтрахт» (5:1) и продлил свою рекордную беспроигрышную серию до 48 матчей. Европейский футбол не знал таких серий без поражений с 1965 года. «Боруссия» объявила об уходе Марко Ройса, который провел в клубе 14 лет.

Уже оформивший чемпионство в Италии «Интер» потерпел второе поражение в Серии А, уступив в гостях «Сассуоло» (0:1). «Пари Сен-Жермен» завоевал третье подряд чемпионство во Франции.

Роналду, Месси и Леонид Слуцкий

«Шанхай Шеньхуа» под руководством Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 10 матчей. Перезагрузка бывшего тренера сборной России в китайском чемпионате проходит более чем успешно.

В Саудовской Аравии Роналду оформил третий хет-трик за последний месяц — на этот раз пострадала «Аль-Вахда» (6:0). В ответ на это Месси решил переписать несколько рекордов — у него гол и пять голевых передач в матче с «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2). Три мяча с передач аргентинца забил Луис Суарес.

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«Интер Майами» продолжает делать все, чтобы Месси в США было комфортно. Очередным шагом стало начало переговоров с его партнером по сборной Аргентины Анхелем ди Марией.

Проклятие «Торонто»

В НХЛ определились все пары второго раунда плей-офф Кубка Стэнли. На Западе «Ванкувер» выиграл серию (4−2) с «Нэшвиллом». Его соперником станет «Эдмонтон», который в первом раунде выиграл серию у «Лос-Анджелеса» (4−1). «Даллас» затянул серию с «Вегасом» в седьмой матч и выбил действующего обладателя Кубка Стэнли из плей-офф. Следующий соперник — «Колорадо», который не испытал серьезных проблем в серии с «Виннипегом» (4−1). Нападающий «лавин» Валерий Ничушкин забросил в этой серии семь шайб и возглавил список снайперов плей-офф.

На Востоке «Каролина» прошла «Айлендерс» (4−1) и вышла на другую команду из Нью-Йорка — «Рейнджерс». Команды уже успели сыграть первый матч серии, который остался за «синерубашечниками». «Торонто» снова был выбит в первом раунде «Бостоном», причем в овертайме седьмого матча. «Кленовые листья» не могут обыграть «мишек» в плей-офф с 1959 года.

«Краснодар»

Следующим соперником «Бостона» станет «Флорида», который победила «Тампу» (4−1).

Межсезонье в КХЛ

Главным событием первой недели межсезонья стал уход многолетнего капитана «Динамо» Андрея Миронова в «Спартак». СКА объявил об уходе сразу шестерых хоккеистов, ЦСКА расстался с нападающим Сергеем Плотниковым, из «Трактора» ушли Виктор Антипин и Сергей Калинин, а «Сибирь» покидает вратарь Антон Худобин.

Нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин сразу после победы в Кубке Гагарина подписал контракт новичка с «Торонто». Также покорять НХЛ уехали два челябинских вратаря.

Хоккейная сборная «Россия 25» провела два матча в рамках большого майского турне — обыграны команды Казахстана (1:0) и Беларуси (6:0). Впереди еще три встречи с белорусами.

Рублев выиграл «Мастерс» в Мадриде

Андрей Рублев стал победителем грунтового «Мастерса» в Мадриде и завоевал пока свой главный титул в карьере. В четвертьфинале россиянин обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса, а в финале сломил сопротивление канадца Феликса Оже-Альяссима. Благодаря этом триумфу он вернул себе место в топ-6 рейтинга АТР.

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Первая ракетка России Даниил Медведев дошел в Мадриде до четвертьфинала, но был вынужден сняться после первого сета против Иржи Легечки.

На грунтовых кортах Мадрида свое 17-летие отметила Мирра Андреева, которая дошла на турнире до четвертьфинала. Восходящая звезда российского тенниса в двух сетах закрыла шестую ракетку мира Маркету Вондроушову и установила рекорд для турниров категории WTA-1000. Остановить Андрееву удалось лишь второй ракетке мира Арине Соболенко. Белоруска добралась до финала турнира, где в трех сетах уступила первой ракетке мира Иге Швентек.

На этой неделе вся элита мирового тенниса отправится в Рим на Открытый чемпионат Италии — последний турнир перед «Ролан Гаррос».

Первая осечка Ферстаппена в «Формуле-1»

Макс Ферстаппен впервые в этом сезоне «Формулы-1» финишировал не первым. Трехкратного чемпиона мира в Майами обошел пилот «Макларена» Ландо Норрис, который одержал первую победу в «королевских гонках».

В «Ред Булле» тем временем происходят сильнейшие тектонические сдвиги. Конструктор всех чемпионских болидов команды Эдриан Ньюи официально покинет команду в следующем году. Слухи об уходе Ферстаппена в «Мерседес» на место Хэмилтона вспыхивают с новой силой, но Макс пока что упорно их отрицает.

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