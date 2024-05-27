События недели. «Зенит» снова чемпион, Сафонов едет в «ПСЖ», Миранчук выиграл ЛЕ
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
«Зенит» в день своего 99-летия обыграл «Ростов» (2:1) и в шестой раз подряд выиграл чемпионат России. Команде Карпина благодаря голу Роналдо удалось на несколько десятков минут запутать все расклады в гонке за золото. К тому моменту «Краснодар» уже обыгрывал «Динамо» (1:0) и в случае ничьей в Санкт-Петербурге становился чемпионом. Чуда не случилось — к 85-й минуте «Зенит» успел отыграться и завоевал десятый по счету чемпионский титул с антирекордом по числу набранных очков.
«Краснодар» впервые в своей истории выиграл серебро РПЛ. «Динамо» упустило возможность впервые за 48 лет стать чемпионом и довольствуется лишь бронзой. Кажется, проклятие бело-голубых действительно существует.
Напрямую из РПЛ вылетают «Сочи» и «Балтика», их места займут «Химки» и махачкалинское «Динамо». В стыковых матчах «Урал» сыграет с «Акроном», а «Пари НН» — с тульским «Арсеналом».
Уже на следующий день после окончания чемпионата прошла церемония вручения наград РПЛ. Главный приз забрал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, признанный лучшим игроком сезона. Теперь кто-то из игроков поедет на заслуженный отпуск, а кто-то отправится в сборную.
Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов провели свои последние матчи за «Локомотив». ЦСКА попрощался с Кириллом Набабкиным и еще на два года продлил Игоря Акинфеева. Сергей Песьяков покинул «Ростов», а Евгений Латышонок готовится стать новым вратарем «Зенита». Федор Смолов не сумел добиться продления контракта с «Динамо» и летом может покинуть клуб.
«Зенит» после чемпионского матча продлил контракт с Семаком сразу на пять лет. Церемония подписания нового соглашения с самым титулованным тренером в истории отечественного футбола прошла прямо на стадионе. Еще одна важная история — 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта республики и стал новым президентом футбольного клуба «Ахмат».
«Краснодар» близок к продаже вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ» за 20 млн евро. Главный футбольный инсайдер Европы подтвердил, что трансфер находится в финальной стадии. Сафонов на новости о своем переезде реагирует сдержанно, ограничиваясь шутками про круассаны. В Париже россиянина рассматривают как второго вратаря, однако местные журналисты уверяют, что шансы вытеснить из состава Доннарумму у Сафонова будут.
«Аталанта» разгромила «Байер» (3:0) в финале Лиги Европы и развеяла миф о непобедимости леверкузенцев. Адемола Лукман оформил первый за 49 лет хет-трик в решающем матче турнира. Победителем Лиги Европы в составе клуба из Бергамо стал Алексей Миранчук. Он — десятый россиянин, выигравший еврокубок с зарубежным клубом. «Байер» упустил исторический шанс закончить сезон с треблом и ограничился золотым дублем.
«Барселона» все-таки рассталась с Хави и теперь ждет на его место Ханси Флика. «Челси» возмутительным образом уволил Маурисио Почеттино. Венсан Компани станет новым тренером «Баварии». «Милан» уволил Стефано Пиоли, а «Ювентус» назначил Тиаго Мотту. Великий итальянский тренер Клаудио Раньери завершил карьеру.
«Ливерпуль» попрощался с Юргеном Клоппом и презентовал Арне Слота. «Ман Сити» хочет оставить Гвардиолу еще на 10 лет, хотя он может покинуть клуб уже в конце следующего сезона. Эрик тен Хаг вот-вот будет уволен из «Ман Юнайтед». И даже победа в Кубке Англии от отставки, вероятно, его не спасет.
Полузащитник «Реала» Тони Кроос принял решение завершить карьеру в 34 года. Последним турнирном для него станет домашний Евро-2024. Пятикратный победитель ЛЧ объяснил свое решение тем, что хочет уйти на пике славы. Фанаты «Реала» проводили легенду клуба красочным перфомансом. А вот с проводами Луки Модрича придется повременить — он решил остаться в королевском клубе еще на один сезон.
«Реал» третий год подряд признается самым дорогим клубом мира и ждет приезд Килиана Мбаппе, который уже приобрел в Мадриде особняк. Команда Карло Анчелотти завершила сезон без домашних поражений. Украинец Артем Довбик выиграл гонку бомбардиров в Ла Лиге, а англичанин Харри Кейн стал обладателем «Золотой бутсы» в Европе.
С руководителей «Барселоны» сняты обвинения во взяточничестве по делу Негрейры, но главная проблема все еще остается. Каталонцы в ближайшие восемь лет должны закрыть долг по кредитам в размере 1,4 млрд евро. В противном случае клуб может перейти к кредиторам, как это случилось с миланским «Интером».
«Шанхай Шеньхуа» продлил беспроигрышную серию до 15 матчей. Возможно, помогает традиция «присесть на дорожку», которой российский специалист научил китайских игроков. Для местных болельщиков Слуцкий уже и вовсе успел стать мемом.
Еще один россиянин Герман Онугха покорил Данию и стал лучшим бомбардиром местного чемпионата.
Сборная Чехия выиграла хоккейный чемпионат мира, победив в финале Швейцарию (2:0). На домашнем турнире им удалось завоевать первый титул за 14 лет и обойти Россию по количеству медалей на ЧМ. В матче за третье место Швеция обыграла Канаду и впервые за шесть лет оставила «кленовых» без финала и без медалей.
В НХЛ пришла пора финалов конференций. За выход в финальную серию от Востока борются «Рейнджерс» и «Флорида», а от Запада — «Даллас» и «Эдмонтон». Нью-йоркцы без шансов проиграли первую игру, а затем одержали две победы в овертайме. «Даллас» проиграл первую домашнюю игру, но забрал вторую. Борьбу за Кубок Стэнли продолжают шесть российских хоккеистов, однако лига вновь выписала им запрет на привоз трофея в Россию.
Главный талант российского хоккея последних лет Матвей Мичков близок к отъезду в «Филадельфию». «Каролина» тем временем пытается подписать контракт с лучшим защитником СКА.
Впервые в истории «Формулы-1» победу на Гран-при Монако одержал монегаск. Шарль Леклер стартовал с поула и смог довести гонку до победы. Во многом этому поспособствовала серьезная авария на первом круге, которая привела к рестарту. Действующий чемпион Макс Ферстаппен увидел клетчатый флаг только шестым.