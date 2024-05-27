События недели. «Зенит» снова чемпион, Сафонов едет в «ПСЖ», Миранчук выиграл ЛЕ

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Развязка сезона в РПЛ

«Зенит» в день своего 99-летия обыграл «Ростов» (2:1) и в шестой раз подряд выиграл чемпионат России. Команде Карпина благодаря голу Роналдо удалось на несколько десятков минут запутать все расклады в гонке за золото. К тому моменту «Краснодар» уже обыгрывал «Динамо» (1:0) и в случае ничьей в Санкт-Петербурге становился чемпионом. Чуда не случилось — к 85-й минуте «Зенит» успел отыграться и завоевал десятый по счету чемпионский титул с антирекордом по числу набранных очков.

«Краснодар» впервые в своей истории выиграл серебро РПЛ. «Динамо» упустило возможность впервые за 48 лет стать чемпионом и довольствуется лишь бронзой. Кажется, проклятие бело-голубых действительно существует.

Напрямую из РПЛ вылетают «Сочи» и «Балтика», их места займут «Химки» и махачкалинское «Динамо». В стыковых матчах «Урал» сыграет с «Акроном», а «Пари НН» — с тульским «Арсеналом».

Уже на следующий день после окончания чемпионата прошла церемония вручения наград РПЛ. Главный приз забрал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, признанный лучшим игроком сезона. Теперь кто-то из игроков поедет на заслуженный отпуск, а кто-то отправится в сборную.

Межсезонье уже началось

Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов провели свои последние матчи за «Локомотив». ЦСКА попрощался с Кириллом Набабкиным и еще на два года продлил Игоря Акинфеева. Сергей Песьяков покинул «Ростов», а Евгений Латышонок готовится стать новым вратарем «Зенита». Федор Смолов не сумел добиться продления контракта с «Динамо» и летом может покинуть клуб.

«Зенит» после чемпионского матча продлил контракт с Семаком сразу на пять лет. Церемония подписания нового соглашения с самым титулованным тренером в истории отечественного футбола прошла прямо на стадионе. Еще одна важная история — 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта республики и стал новым президентом футбольного клуба «Ахмат».

Матвей Сафонов едет в Париж

«Краснодар» близок к продаже вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ» за 20 млн евро. Главный футбольный инсайдер Европы подтвердил, что трансфер находится в финальной стадии. Сафонов на новости о своем переезде реагирует сдержанно, ограничиваясь шутками про круассаны. В Париже россиянина рассматривают как второго вратаря, однако местные журналисты уверяют, что шансы вытеснить из состава Доннарумму у Сафонова будут.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241485&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Непобедимый «Байер» проиграл

«Аталанта» разгромила «Байер» (3:0) в финале Лиги Европы и развеяла миф о непобедимости леверкузенцев. Адемола Лукман оформил первый за 49 лет хет-трик в решающем матче турнира. Победителем Лиги Европы в составе клуба из Бергамо стал Алексей Миранчук. Он — десятый россиянин, выигравший еврокубок с зарубежным клубом. «Байер» упустил исторический шанс закончить сезон с треблом и ограничился золотым дублем.

Великий тренерский сдвиг

«Барселона» все-таки рассталась с Хави и теперь ждет на его место Ханси Флика. «Челси» возмутительным образом уволил Маурисио Почеттино. Венсан Компани станет новым тренером «Баварии». «Милан» уволил Стефано Пиоли, а «Ювентус» назначил Тиаго Мотту. Великий итальянский тренер Клаудио Раньери завершил карьеру.

«Ливерпуль» попрощался с Юргеном Клоппом и презентовал Арне Слота. «Ман Сити» хочет оставить Гвардиолу еще на 10 лет, хотя он может покинуть клуб уже в конце следующего сезона. Эрик тен Хаг вот-вот будет уволен из «Ман Юнайтед». И даже победа в Кубке Англии от отставки, вероятно, его не спасет.

Тони Кроос завершает карьеру

Полузащитник «Реала» Тони Кроос принял решение завершить карьеру в 34 года. Последним турнирном для него станет домашний Евро-2024. Пятикратный победитель ЛЧ объяснил свое решение тем, что хочет уйти на пике славы. Фанаты «Реала» проводили легенду клуба красочным перфомансом. А вот с проводами Луки Модрича придется повременить — он решил остаться в королевском клубе еще на один сезон.

«Реал» третий год подряд признается самым дорогим клубом мира и ждет приезд Килиана Мбаппе, который уже приобрел в Мадриде особняк. Команда Карло Анчелотти завершила сезон без домашних поражений. Украинец Артем Довбик выиграл гонку бомбардиров в Ла Лиге, а англичанин Харри Кейн стал обладателем «Золотой бутсы» в Европе.

С руководителей «Барселоны» сняты обвинения во взяточничестве по делу Негрейры, но главная проблема все еще остается. Каталонцы в ближайшие восемь лет должны закрыть долг по кредитам в размере 1,4 млрд евро. В противном случае клуб может перейти к кредиторам, как это случилось с миланским «Интером».

Слуцкий продолжает покорять Китай

«Шанхай Шеньхуа» продлил беспроигрышную серию до 15 матчей. Возможно, помогает традиция «присесть на дорожку», которой российский специалист научил китайских игроков. Для местных болельщиков Слуцкий уже и вовсе успел стать мемом.

Еще один россиянин Герман Онугха покорил Данию и стал лучшим бомбардиром местного чемпионата.

Чехия — чемпион мира по хоккею

Сборная Чехия выиграла хоккейный чемпионат мира, победив в финале Швейцарию (2:0). На домашнем турнире им удалось завоевать первый титул за 14 лет и обойти Россию по количеству медалей на ЧМ. В матче за третье место Швеция обыграла Канаду и впервые за шесть лет оставила «кленовых» без финала и без медалей.

Плей-офф НХЛ выходит на финишную прямую

В НХЛ пришла пора финалов конференций. За выход в финальную серию от Востока борются «Рейнджерс» и «Флорида», а от Запада — «Даллас» и «Эдмонтон». Нью-йоркцы без шансов проиграли первую игру, а затем одержали две победы в овертайме. «Даллас» проиграл первую домашнюю игру, но забрал вторую. Борьбу за Кубок Стэнли продолжают шесть российских хоккеистов, однако лига вновь выписала им запрет на привоз трофея в Россию.

Главный талант российского хоккея последних лет Матвей Мичков близок к отъезду в «Филадельфию». «Каролина» тем временем пытается подписать контракт с лучшим защитником СКА.

Историческая победа Леклера