События недели. Увольнение Ивича, арест Промеса и первый гол Захаряна в Испании

Определились четвертьфиналисты еврокубков

«Атлетико» и «Арсенал» протиснулись в четвертьфинал Лиги чемпионов, выбив «Интер» и «Порту» соответственно. В обоих случаях судьба противостояний решалась в сериях пенальти, которых в плей-офф ЛЧ не было целых восемь лет. «Канониры» вышли в ¼ финала впервые с 2010 года, а «матрасники» первыми в истории турнира выиграли три серии пенальти. Также в четвертьфинал вышли «Боруссия» и «Барселона», проход которой подарил «Ювентусу» путевку на клубный ЧМ.

В Лиге Европы «Ливерпуль» катком прошелся по пражской «Спарте», а «Карабах» едва не выбил из турнира «Байер». Россиян в еврокубках осталось лишь двое — Миранчук с «Аталантой» и Оздоев с ПАОКом.

Жеребьевка Лиги чемпионов столкнула в четвертьфинале двух главных фаворитов турнира — «Манчестер Сити» и «Реал». Со всеми четвертьфинальными парами еврокубковых турниров можно ознакомиться здесь, здесь и здесь.

Неделя национальных кубков

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» выдали невероятную перестрелку в четвертьфинале Кубке Англии: четыре гола в основное время и три в дополнительное. Дальше идут манкунианцы, вместе с ними в ½ финала вышли «Манчестер Сити» и «Челси». В Германии в полуфинал кубка неожиданно вышел клуб из третьей лиги.

Несколько любопытных результатов из европейских чемпионатов: «Тоттенхэм» разгромно влетел «Фулхэму», «Барселона» уничтожила «Атлетико», «Интер» и «Наполи» разошлись миром. У «Байера» 38-й матч без поражений, а у Кейна — рекорд Бундеслиги по голам в дебютном сезоне.

Кубковая неделя была и в России: ЦСКА обыграл «Ростов», «Зенит» победил «Динамо», «Спартак» с трудом прошел «Оренбург», а «Балтика» по пенальти обыграла «Локомотив». В Пути регионов «СКА-Хабаровск» выбил «Сочи», а «Краснодар» был бит подмосковными «Химками». По результатам жеребьевки следующей стадии Кубка России в весеннем календаре появились еще две встречи между «Зенитом» и «Спартаком».

Галицкий уволил Ивича

«Краснодар» неожиданно отправил в отставку главного тренера Владимира Ивича. Это произошло на следующий день после вылета команды из Кубка России. Увольнение, мягко говоря, странное — хотя бы потому, что серб был лучшим в истории клуба по очкам в среднем за матч, а для разрыва контракта ему нужно было выплатить большую неустойку. Журналисты говорят, что после зимнего перерыва Ивич поссорился с руководством клуба, а неудачная серия команды серьезно усугубила конфронтацию сторон. Команду подхватил бывший главный тренер «быков» Мурад Мусаев.

Команда Карпина снова в сборе

Сборная России объявила состав на товарищеские матчи против команд Сербии и Парагвая. В состав национальной команды вошли Захарян, Миранчук, Головин и Кузяев, ярко проявившие себя в своих европейских командах. Захарян наконец-то забил за «Реал Сосьедад», Миранчук отдал ключевой ассист в плей-офф Лиги Европы, Головин и Кузяев также оформили по голевой передаче.

Промес не возвращается в Россию

Нападающий «Спартака» Квинси Промес вновь задержан в Дубае. На этот раз — по запросу прокуратуры Нидерландов. Сейчас решается вопрос об экстрадиции футболиста на родину, однако этот процесс может занять какое-то время. Также выяснилось, что ДТП, из-за которого его задержали в аэропорту, произошло в январе еще до сборов команды в ОАЭ.

Клуб Роналду вылетел из азиатской ЛЧ

«Аль-Наср» сенсационно выбыл из азиатской Лиги чемпионов АФК на стадии четвертьфинала. Саудовский клуб был выбит «Аль-Айном» из ОАЭ, который заставил Роналду и его одноклубников отыгрываться со счета 0:3 по сумме двух матчей. Звездный португалец забил свой 750-й гол на клубном уровне, но перед этим умудрился не попасть в пустые ворота. В итоге его команда вылетела по пенальти. В чемпионате «Аль-Наср» сумел добиться важной поб.

еды над «Аль-Ахли», Роналду продолжает возглавлять гонку бомбардиров саудовской лиги.

У Месси в Америке пока все под контролем: «Интер Майами» вышел в следующий раунд Лиги чемпионов КОНКАКАФ и обыграл столичный клуб «Ди Си Юнайтед» в МЛС. Во втором матче аргентинец не играл, поэтому тащить команду на себе пришлось Луису Суаресу.

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Медведев снова не справился с Алькарасом

Реванша не получилось. Первая ракетка России Даниил Медведев, как и год назад, не сумел обыграть Карлоса Алькараса в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Не помогло даже присутствие на матче Марии Шараповой. Турнир получился достаточно событийным: чего только стоит атака пчел, которая едва не сорвала четвертьфинальный матч Алькараса. Сюда же можно добавить историческое поражение Джоковича, который в третьем круге не сумел обыграть малоизвестного теннисиста из второй сотни рейтинга. В третьем круге проиграл и Рублев, из-за чего лишился места в топ-5 лучших теннисистов планеты.

Наши хоккеисты за океаном

Овечкин на минувшей неделе забил сильнейшей команде Запада и помог отличиться своему молодому соотечественнику Мирошниченко. Обмен из «Вашингтона» явно пошел Кузнецову на пользу — теперь он забивает за «Каролину». Также забивает и вернувшийся на лед Ничушкин, причем делает это головой.

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Панарин сделал 500-ю голевую передачу в НХЛ и выдал пятиочковую игру. Кучерову тоже удалось набрать пять очков, Орлов набрал четыре. Два дня подряд российские хоккеисты признавались первыми звездами игрового дня в НХЛ.

Отдельно стоит упомянуть про вратаря Артемия Плешкова, которого в свое время не рискнул задрафтовать ни один клуб НХЛ. 21-летний вратарь фарм-клуба СКА в матче плей-офф ВХЛ отразил 124 броска по своим воротам и установил мировой рекорд. Ну и в КХЛ стартовал второй раунд плей-офф — со всеми итогами первого раунда можно ознакомиться здесь.

Новый конфликт в фигурном катании