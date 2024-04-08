События недели. Новая звезда РПЛ, неудержимый Кучеров и «команда иноагентов»

Юный Педро разорвал «Спартак»

«Зенит» обыграл «Спартак» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Первый тайм остался за «красно-белыми», но потом на «Лукойл Арене» зажглась новая звезда чемпионата России. Бразилец Педро впервые вышел в старте и сходу оформил дубль, а через четыре дня спас «Зенит» в матче с «Балтикой» (1:0). Феноменальный старт для игрока, которому в феврале только исполнилось 18 лет.

Во втором полуфинале ЦСКА победил «Балтику» (1:0) благодаря сумасшедшему голу Давилы ударом через себя. Путь регионов очистился от клубов Первой лиги — «Динамо» победило «СКА-Хабаровск» (2:1), а «Ростов» по пенальти прошел «Химки» (0:0, пен. 7:6). «Урал» неожиданно выбил из турнира «Локомотив», а «Оренбург» одолел «Ахмат» (1:0). После поражение свой пост покинул Мирослав Ромащенко. Новым тренером грозненской команды стал Магомед Адиев, который будет совмещать работу в клубе и в сборной Казахстана.

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Ростов» Валерия Карпина на один матч, а его помощника Виктор Онопко — на два матча. Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук будет отдыхать до конца апреля — он получил дисквалификацию на три игры.

Лещук Соболев выбил «Динамо» из чемпионской гонки

В РПЛ прошел 23-й тур, который получился достаточно богатым как на события, так и на голы. «Краснодар» провел первый матч после возвращения Мурада Мусаева и вышел победителем из перестрелки с «Пари НН» (4:3). Новобранец «Ростова» Роналдо забил первый мяч в РПЛ, который принес команде ничью в матче с «Сочи» (2:2). ЦСКА дома разгромил «Факел» (4:1), а «Локомотив» на выезде одолел «Ахмат» (2:0).

Центральным матчем тура было противостояние «Динамо» и «Спартака». Хозяева уверенно контролировали ход встречи на протяжении 74-х минут, но беда пришла откуда не ждали. Лещук дважды не смог зафиксировать мяч в руках после ударов игроков «Спартака». В обоих случаях на отскок среагировал Александр Соболев, который принес победу «красно-белым», а «сине-бело-голубых» практически выбил из чемпионской гонки. «Динамо» потерпело два поражения подряд и теперь отстает от «Зенита» на шесть очков. В следующем туре питерцы отправятся гости «Краснодару».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1ba732e6f355531e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241067" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная России после товарищеского матча с Сербией (4:0) поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА — с 38-го на 35-е место.

Тройная чемпионская гонка в АПЛ

«Челси» в безумном матче обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:3). Ход встречи перевернул нападающий Коул Палмер, который забил на 100-й и 101-й минутах. Второй мяч стал самым поздним победным голом в истории АПЛ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=84e6e29618cf1bc5&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241021" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ливерпуль» не смог обыграть манкунианцев на «Олд Траффорд» (2:2) и уступил лидерство в АПЛ «Арсеналу», который не заметил «Лутон» (2:0) и «Брайтон» (3:0). «Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» (4:1) и «Кристал Пэлас» (4:2). Де Брейне забил сотый мяч за «горожан». До конца чемпионата осталось семь туров и каждая следующая потеря очков может стать для этих команд фатальной.

«Байер» в шаге от чемпионского титула

В Германии никакой борьбы за титул уже давно нет. «Байер» обыграл берлинский «Унион» (1:0) и уже в ближайшие выходные сможет оформить первый в своей истории чемпионский титул — за пять туров до конца чемпионата. «Бавария» потерпела уже шестое поражение в Бундеслиге, уступив на выезде «Хайденхайму» (2:3). По очкам мюнхенцев уже догнал «Штутгарт», которому вполне по силам отправить «Баварию» на третью строчку. Команды встретятся друг с другом за три тура до конца чемпионата.

«Интер» повторил клубный рекорд по победам в чемпионате Италии и на всех парах мчится к юбилейному 20-му чемпионскому титулу. «Милан» разгромил «Лечче» (3:0) и уверенно идет за серебром. Римское дерби завершилось минимальной победой «Ромы» — во время матча фанаты «Лацио» развернули баннер в память о жертвах теракта в «Крокусе».

Российские футболисты в Европе на виду: Головин снова стал игроком месяца в «Монако» и сравнялся по трансферной стоимости с Месси. Миранчук попал в сборную 30-го тура Серии А, а Кузяев дал послематчевое интервью на французском языке.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b3f24318932b81f1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241060" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Атлетик» впервые за 40 лет завоевал Кубок Испании, обыграв в финале «Мальорку» (1:1, пен. 4:2). «Байер» вышел в финал Кубка Германии, где сыграет с аутсайдером второй Бундеслиги «Кайзерслаутерном». «ПСЖ» и «Лион» разыграют между собой Кубок Франции. «Ювентус» сделал первый шаг к выходу в финал Кубка Италии, а затем обыграл своего возможного соперника за трофей в Серии А.

«Фенербахче» стал автором самой дикой истории сезона, сорвав матч за Суперкубок Турции против «Галатасарая». На поле вышли игроки юношеской команды, которые уже на первой минуте пропустили гол от Мауро Икарди, после чего смиренно отправились в раздевалку. Все это отголоски мартовской истории, когда футболистов «Фенербахче» на поле атаковали фанаты «Трабзонспора».

«Аякс» потерпел крупнейшее поражение в своей истории, уступив на выезде «Фейеноорду» (0:6). Самый титулованный клуб Нидерландов идет на шестом месте и проводит худший сезон в XXI веке.

Леонид Слуцкий покоряет Китай

Роналду оформил 65-й хет-трик в карьере и продолжает бить бомбардирские рекорды в Саудовской Аравии. Малком сделал дубль, а его «Аль-Хиляль» продолжает обновлять рекордную серию победу в истории мирового футбола. Их уже 32!

Месси вернулся после повреждения и забил в пятом матче подряд, выйдя на замену после перерыва. «Интер Майами» забуксовал и не может выиграть на протяжении четырех игр к ряду. Между тем владелец клуба назвал конкретные суммы, которые звездный аргентинец будет зарабатывать в МЛС.

Леонид Слуцкий стартовал в Китае с пяти побед в пяти матчах с общим счетом 10:1. Перед стартом сезона «Шанхай Шеньхуа» не входил даже в тройку претендентов на титул, но приход россиянина в клуб все изменил.

Лига Никиты Кучерова

Кучеров стал первым россиянином в НХЛ, кому удалось набрать 130 очков в регулярном сезоне. И это еще не предел — практически нет сомнений, что он уйдет за 140. Совсем рядом Маккиннон и Макдэвид, поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. Судьба бомбардирской гонки в НХЛ будет решаться на этой неделе.

Панарин также проводит поистине исторический сезон. Он побил рекорды Малкина и Овечкина по числу набранных очков за сезон, повторил рекорд XXI века для игроков своей позиции и заходит на рекорд Ягра по числу очков за сезон в свитере «Рейнджерс».

Овечкин на минувшей неделе покорил отметку в 850 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ — на его счету гол «Питтсбургу» и дубль в ворота «Каролины». До рекорда Гретцки осталось 43 шайбы. Только вот «Вашингтону» его голы никак не помогают — у команды серия из шести поражений подряд и выход в плей-офф теперь находится под очень большим вопросом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1ef48f570d1ad8f4&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241046" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К Малкину в гости впервые за долгое время приехали родители, что не могло не сказаться на его игре. 37-летний ветеран оформил два дубля и вместе с Кросби уверенно тащит свою команду в восьмерку сильнейших на Востоке. Все идет к тому, что именно «Питтсбург» оставит «Вашингтон» без места плей-офф.

Еще одним событием недели стал дебют в заокеанской лиге Ивана Федотова. Россиянин начал с рекорда, став самым высоким вратарем в истории НХЛ. Однако «Филадельфии» это не сильно помогло — в первом матче он вышел на замену и сыграл весьма неплохо, а вот во второй игре явно «наловил бабочек». В обоих случаях «летчики» проиграли и, кажется, именно вратарская проблема не позволит им попасть в плей-офф.

Федотов стал 12-м российским вратарем и 63-м российским игроком, заигранным в этом сезоне НХЛ. Второй показатель — лучший за последние 20 лет.

Плей-офф КХЛ и тренерские перестановки

«Локомотив» выиграл три первых матча в серии с «Трактором» и находится в шаге от второго в истории клуба выхода в финал Кубка Гагарина. В борьбе за вторую путевку пока лидирует «Металлург», который ведет в серии с «Автомобилистом» со счетом 2−1.

Роман Ротенберг сохранил место главного тренера в СКА и уже начал подготовку к новому сезону. «Авангард» утвердил Сергея Звягина новым главным тренером команды. Анвар Гатиятулин должен был возглавить «Сибирь», но «передумал подписывать контракт» и теперь готовится возглавить «Ак Барс».

До Олимпиады осталось 109 дней

Российские гребцы добровольно отказались от участия в отборе к Олимпийским играм в Париже. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдулрашид Садулаев от Олимпиады не отказывался — его не допустили к отборочным соревнованиям из-за несоответствия нейтральному статусу. 27-летний спортсмен лишился возможности стать третьим в истории трехкратным олимпийским чемпионом по борьбе. Его партнеры по сборной завоевали восемь олимпийских лицензий.